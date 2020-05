España cumple 60 días de estado de alarma y otras cuatro noticias del día

1. España cumple 60 días de estado de alarma marcados por las continuas contradicciones del Gobierno

Este miércoles 13 de mayo se cumplen 60 días desde que entrara en vigor el estado de alarma en nuestro país. Desde aquella comparecencia de Sánchez en Moncloa, alertando a la sociedad de lo importante que era quedarse en casa para evitar la propagación del virus, han pasado muchas que han afectado de lleno a diferentes ámbitos de la sociedad y también a puntos estratégicos de nuestra sociedad como es la economía y el empleo.

El Ejecutivo socialista tomaba el mando único de la crisis, y con el estado de alarma ya en vigor los españoles han estado muy atentos desde sus casas a los pasos que Moncloa daba en esta 'guerra contra el virus'. En este sentido, las comparecencias diarias en el Palacio de la Moncloa alertaban de que la situación se iba a ir empeorando con el paso de los días, y así fue: alcanzo trágicas cifras de fallecidos y contagiados en las primeras semanas en nuestro país.

2. Xavier García Albiol, tras recuperar la alcaldía, en TRECE: "El PSC no le ha aportado nada a Badalona"

Andreu Dalmau

Tras la falta de acuerdo entre el PSC y la CUP, Xavier García Albiol, de la mano del Partido Popular, ha conseguido recuperar la alcaldía de Badalona. En palabras del nuevo alcalde en una entrevista en TRECE, "lo que ha ocurrido en Badalona recoge un sentimiento mayoritario de los vecinos. Cuando en 2015 ganamos las elecciones, un pacto de los partidos perdedores nos apartaron del Gobierno y la ciudad ha ido de mal en peor. Los espectáculos que hemos visto en las últimas semanas han terminado por hundir la credibilidad de una parte de la clase política de Badalona que estaba instalada en evitar que García Albiol recuperase la alcaldía que trabajar en un proyecto para la ciudad. El resultado da satisfacción para muchísimas personas", ha señalado.

3. Sánchez no informó a Arrimadas de que el Gobierno se plantea ampliar un mes la prórroga del estado de alarma

Eduardo Parra / Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha informado a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en su conversación de este martes, de que el Ejecutivo está sondeando entre los partidos de la oposición su disposición a aprobar una quinta prórroga del estado de alarma para un periodo de un mes, en lugar de quince días como las anteriores. Así lo han explicado fuentes de la formación naranja, que no asegura "ningún apoyo a iniciativas del Gobierno" si estas no se han negociado previamente.

4. Casado reclama el fin del estado de alarma y critica la desescalada por "partidista"

El líder del PP, Pablo Casado, ha vuelto a reclamar este martes el fin del estado de alarma, que considera que está siendo usado por el Gobierno a modo de "Gran Hermano" para limitar libertades y "coartar protestas", al tiempo que ha criticado la desescalada, porque cree que se hace de manera "partidista".

En una rueda de prensa telemática, Casado ha insistido en que hay alternativa con la legislación ordinaria al estado de alarma y ha rechazado negociar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la futura prórroga, porque "nunca" lo ha hecho e incluso "le parecería mal" hacerlo.

5. Venezuela amplía un mes el estado de alarma por el coronavirus

Rafael Hernandez/dpa

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha renovado este martes el estado de alarma que rige en el país caribeño por la pandemia del coronavirus 30 días más. "Firmo la renovación del decreto del estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo. Hasta más allá de junio", ha indicado Maduro en una intervención desde Miraflores.

"Si usted se relaja o su familia se relaja aquí podría venir un rebrote como está sucediendo en Japón, Corea del Sur, Singapur y Alemania", ha agregado. La primera vez que se decretó el estado de alarma en el marco de la pandemia en Venezuela fue el 13 de marzo y se renovó el 11 de abril.