España cierra un fin de semana negro de incendios y otras noticias y otras noticias que debes conocer

1. El fuego se cobra la vida de un brigadista y devora miles de hectáreas en un fin de semana negro de incendios

Un brigadista ha fallecido este domingo al quedar atrapado por el fuego en el incendio forestal declarado por la tarde en el municipio zamorano de Losacio, han informado fuentes de la Guardia Civil de Zamora. El suceso tuvo lugar cuando el trabajador forestal actuaba junto a otros compañeros en el incendio de Losacio, declarado de nivel 2 en una escala de peligrosidad ascendente que va de cero a tres, y la brigada se vio atrapada por el fuego, que ha provocado que cinco localidades hayan sido evacuadas durante la madrugada.

2. Felipe VI se desplaza este lunes a Las Hurdes para conocer las consecuencias del incendio

El rey Felipe VI se desplazará este lunes a la comarca de Las Hurdes (Cáceres) para conocer los efectos de los últimos incendios e interesarse por la situación de las personas desplazadas de sus viviendas, ha informado Casa Real. El rey visitará los puntos de Vegas de Coria, donde está instalado el Centro de Mando Avanzado, en el que se coordinan todos los servicios de emergencia y se realiza el seguimiento de todos los incendios activos en la región, y Azabal, donde están acogidas temporalmente alguna de las personas desalojadas de varios municipios. Felipe acudirá a última hora de la tarde a ambos lugares, aunque según Casa Real, el horario es aún provisional.

3. Sánchez prepara el terreno para encarar un "calvario" en otoño

Audio

“Todo el país piensa ahora en veranear. Pero el otoño puede ser peligroso”. Este lamento se barrunta en círculos del Gobierno. “Tenemos la responsabilidad y la urgencia de acertar”, añaden en un diagnóstico ampliamente compartido dentro de las estructuras socialistas. Las consecuencias de una guerra a las puertas de Europa resultan tan visibles en la vida cotidiana de los ciudadanos que han atravesado los gruesos muros de La Moncloa. Y ahora Pedro Sánchez y su equipo afrontan un “calvario”. Y, desde luego, preocupan los daños en la imagen del líder.

4. La huelga en EasyJet provoca 34 cancelaciones y 155 retrasos desde el viernes

La huelga convocada por los tripulantes de cabina de pasajeros de la aerolínea EasyJet ha provocado durante el fin de semana la cancelación de 34 vuelos y 155 retrasos, con especial incidencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Según la información proporcionada por el sindicato USO, este domingo se suspendieron 18 vuelos y hubo 37 retrasos, con destino Ginebra, Bristol, Nápoles y Milán Malpensa, y los restantes, con origen en las mismas ciudades.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

5. Salvini y Berlusconi dan por roto el pacto de coalición con Draghi ante las perspectivas de nuevas elecciones

La derecha política italiana representada en La Liga y Forza Italia ha dado por roto este domingo el pacto de coalición con el primer ministro del país, Mario Draghi, en un indicio de que el próximo miércoles podrían quedar anunciadas las nuevas elecciones tras la dimisión no aceptada del jefe del Gobierno italiano por falta de apoyos en una votación de ayudas contra la inflación. En un comunicado conjunto tras una reunión en Cerdeña, Matteo Salvini y Silvio Berlusconi descartaron la posibilidad de que los dos partidos permanezcan en la coalición de gobierno, que incluía al Movimiento 5 Estrellas, después de que Draghi dejara claro que no liderará un nuevo gobierno que no incluya a esta última formación.