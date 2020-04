España cierra este lunes su petición de auxilio a la OTAN con la llegada de un avión con ayuda de Lituania

Un avión A-400M del Ejército del Aire aterrizará este lunes en España cargado de material sanitario donado por Lituania para hacer frente a la crisis del coronavirus. Con este cargamento, España cierra la petición de auxilio que realizó a la OTAN para luchar contra la pandemia.

España comunicó a la OTAN la pasada semana que da por concluida la petición de ayuda sanitaria solicitada al inicio de la crisis por el coronavirus. En un documento oficial, la alianza militar señala que el pasado 22 de abril el gobierno español comunicó que ha superado la peor parte de la crisis sanitaria y agradece la "ayuda incalculable" de los aliados.

"España ha atravesado semanas muy duras en las que los mecanismos del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, han trabajado incesantemente para minimizar los efectos de la pandemia. Somos conscientes de la pronta respuesta y los esfuerzos coordinados realizados por la Alianza desde el inicio de la crisis", recoge el documento de la OTAN.

SUPERADA LA SITUACIÓN CRÍTICA

"Gracias a la incalculable ayuda recibida por España por parte de los países aliados, hemos conseguido superar la situación más crítica. Muchos de los suministros que necesitábamos al principio de la pandemia, ya se han cubierto", continúa la comunicación.

"Por esta razón, España en este momento no requiere más ayuda adicional de las naciones de la OTAN", concluye la misiva, que no obstante, no cierra la puerta a tener que recurrir a este mecanismo en el futuro.

El avión del Ejército del Aire que pondrá fin a esta ayuda llegará este lunes a Torrejón procedente de Lituania y cargado con 10.000 máscaras de protección, 50.000 guantes medicinales de nitrilo y 400 litros de líquido desinfectante, según ha informado el Ministerio de Defensa.