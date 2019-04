España acude con cautela aunque esperanzada a la cumbre sobre el Brexit

España acude con cautela a la cumbre europea sobre el Brexit que se celebra mañana, y aunque advierte de que la posibilidad de una salida del Reino Unido sin acuerdo sigue estando ahí, valora el diálogo entre Gobierno y oposición británicos y ve esperanzadoras las últimas votaciones del Parlamento del país.

Así lo apuntan fuentes del Gobierno un día antes de este Consejo Europeo al que, según subrayan, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude con los mismos objetivos de siempre: Tratar de dar todas las oportunidades al acuerdo, conseguir que la salida del Reino Unido sea lo más ordenada posible y conservar una relación estrecha con los británicos tras su marcha.

En Moncloa no quieren aventurar cuál será la posición del Ejecutivo en la reunión de Bruselas, porque insisten en que éste es un proceso que está en continua evolución, todo va cambiando con las horas y hay que esperar de nuevo a escuchar a la primera ministra británica, Theresa May, antes de tomar cualquier decisión.

Ponen en valor que el Parlamento británico haya votado contra una salida sin acuerdo y que el Gobierno de May esté discutiendo con los laboristas la unión aduanera que éstos reclaman.

El Gobierno español insiste, en cualquier caso, en que Europa está dando al Reino Unido todas las facilidades posibles, manteniendo siempre que el acuerdo alcanzado para la salida no se puede retocar, y son los británicos los que tienen que resolver internamente lo que hacer.

Es pronto para esperar resultados concretos del diálogo que han reabierto Gobierno y oposición británicos, y hay que darles tiempo, consideran en Moncloa, aunque también creen que convocar consejos extraordinarios sucesivos para ir tomando decisiones en Europa no es la mejor manera y apuestan por decidir cuanto antes la salida ordenada.

En cualquier caso, para España es muy importante que el Reino Unido se prepare para participar en las elecciones europeas si reclama una prórroga, porque si va a continuar en la UE más tiempo del previsto debe hacerlo como miembro con todos los derechos y obligaciones que eso conlleva, incluida su representación en la Cámara de Estrasburgo.

Y el tiempo que dure la prórroga, advierten, el Reino Unido tendrá que comportarse, como el resto de miembros de la UE, con la mayor lealtad posible, porque no se puede ser a la vez miembro y no miembro, "no se puede ser un poquito miembro".

El equipo de Pedro Sánchez no cree que haya estados miembros de la UE que apuesten por una salida desordenada o sin acuerdo

También rehúsan hablar de posiciones duras o blandas porque como recuerdan las decisiones se tienen que tomar por unanimidad y hasta ahora los Veintisiete han ido a una en todos los pasos dados. Y esa es una unidad, aseguran, que todos los Estados miembros aprecian y ninguno quiere abandonar.

El Gobierno insiste en que no se sabe qué propuesta llevará May al Consejo, porque recuerda que la 'premier' ha mandado una carta pidiendo la prórroga hasta el 30 de junio después el Parlamento británico ha seguido celebrando debates, del mismo modo que está sobre la mesa la propuesta del presidente del Copero el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, de una prórroga flexible de un año.

Recuerdan, además, que aún quedan muchas horas hasta la reunión, y está habiendo numerosos contactos previos al Consejo.

Precisamente, May está hoy en Berlín y en París para reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel, y con el presidente francés, Emmanuel Macron, y abordar el Brexit antes del Consejo.

Desde el Ejecutivo aseguran que en estas horas previas Pedro Sánchez estará también "en primera línea" preparando el Consejo.

Una cumbre en la que, insisten en Moncloa, no hay puntos previamente acordados y se partirá de una página en blanco en busca de un acuerdo.