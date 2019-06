España 2000 cuelga una bandera con el lema 'Orgullo Hetero' en el ayuntamiento de Valencia

El partido España 2000 ha colocado este viernes en la fachada del Ayuntamiento de Valencia una pancarta que reivindica el 'Orgullo Hetero'. A pesar de no tener representación en el Ayuntamiento de Valencia, la formación ha aprovechado que el palco del consistorio municipal se podía visitar y estaba abierto al público para colocar su bandera. Después, han colgado la imagen en las redes sociales.

En un vídeo, España 2000 asegura que no está "nada en contra de lo que es el tema LGTBi", aunque critican una y otra vez que este tipo de asociaciones "perciben mucho dinero por hablar de la orientación sexual de cada uno", dinero que "se puede invertir" en otras cosas más que "en una cabalgata". "No tenemos nada en contra, simplemente que sí, se están lucrando de mucho, mucho dinero", dicen. "En general todos somos personas y todos tenemos los mismos derechos y da igual que uno sea gay, hetero, homo, trans.. pero los derechos para todos igual. A la marcha que vamos esto funciona así", se oye en la grabación.

LA BANDERA DEL ORGULLO, DESPLAZADA EN MADRID

Este viernes tambíen La bandera LGTBI ha ondeado en el lateral izquierdo de la fachada del Palacio de Cibeles con motivo de la celebración de la semana del Orgullo. El despliegue de la misma ha tenido lugar a las 13 horas, pero a diferencia de años anteriores no ha contado ni con la presencia de asociaciones LGTBI ni con la de la oposición. La bandera arcoíris se ha situado en el lateral izquierdo y no en el centro como había hecho Carmena en los años anteriores a criterios de Patrimonio para no dañar la fachada recientemente restaurada. Ayer por la tarde se colgaba una bandera de España en ese centro.