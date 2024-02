Espadas ve "unido" al PSOE-A, no detecta "movimiento crítico" interno y reafirma su "intención" de repetir de candidato

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido este viernes que su partido está "completamente unido" en torno a "un proyecto para generar una alternativa y confianza a los andaluces en 2026", cuando está previsto que se celebren las próximas elecciones autonómicas a las que tiene la "intención" de volver a concurrir como el candidato socialista a la presidencia de la Junta.

Así lo ha reiterado el líder del PSOE-A en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, y al ser preguntado por la "existencia de un grupo crítico" en el seno de la federación socialista andaluza, en alusión a la denominada 'Plataforma Reconstrucción PSOE-A', apoyada por el que en 2021 fuera candidato a las primarias a la candidatura socialista a la Junta Luis Ángel Hierro, que ha promovido un manifiesto en el que solicita la renovación del liderazgo del PSOE-A mediante unas primarias y un congreso extraordinario.

Al respecto, Juan Espadas ha remarcado que el PSOE-A celebró el pasado viernes una reunión de su Comité Director --máximo órgano entre congresos--, que aglutina a "más de 400 personas", y en ella "no hubo ninguna intervención que fuese en un tono de ruptura o de planteamiento de una dirección alternativa".

"Ni siquiera se citó la palabra 'congreso extraordinario'", ha remachado el secretario general del PSOE-A para añadir a continuación que "lo que no se puede hacer es que, cuando en un órgano no se interviene para plantear ninguna cuestión que genere una interpretación diferente, legítima, de una crítica, alguien, con nombre y apellido, una persona, un militante socialista, que perfectamente puede estar en desacuerdo con la dirección, lo plantee y la opinión pública crea que hay un movimiento crítico".

Sin citar a Luis Ángel Hierro, Juan Espadas ha comentado que "lo único que este señor ha conseguido en muchos meses de trabajo fue hacer una videoconferencia y que hubiera en torno a 40 personas de toda Andalucía que estuvieran conectadas para escucharle", y "eso no es un movimiento crítico", sino "una persona que opina de forma diferente" y a la que él "respeta", según ha abundado.

En esa línea, Juan Espadas ha defendido que el PSOE "en este momento está completamente unido con un proyecto para generar una alternativa y confianza a los andaluces en 2026", al tiempo que ha indicado que "si hay cualquier problema o cualquier discusión" dentro de la formación, se dirimirá "en los órganos internos del partido", pero eso "ahora mismo no existe, y estamos centrados en trabajar", según ha recalcado.

A la pregunta de si se reafirma en su idea de ser candidato socialista de nuevo a la Junta en las elecciones de 2026, el secretario general del PSOE-A ha respondido que "esa es mi intención", y "cuando llegue el momento de la elección, de las candidaturas", el partido "lo ratificará como debe ser".

Así, Espadas ha indicado que él no se puede "arrogar ni sustituir la decisión de los órganos del partido", pero sí quiere dejar claro que está "trabajando para ello", para disipar "las especulaciones" acerca de que su interés "no es este, si quiero irme a otro sitio, si quiero cerrar páginas".

Frente a esas ideas, el líder del PSOE-A ha remarcado que su "objetivo" es "trabajar por Andalucía", y lo está haciendo "como mejor sé hacerlo, que es dedicando cuerpo y alma" a ese propósito. "Los que me conocen saben que, cuando me dedico a algo y me comprometo, lo hago hasta el final, y eso es lo que quiero que todo el mundo tenga claro", ha concluido sentenciando Juan Espadas.