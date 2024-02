Espadas traslada a Moreno "colaboración" frente a la sequía, pero que deje de "enredar" y ejecute obras

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha ofrecido este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "colaboración" para luchar contra la sequía, pero le ha pedido que "no enrede y asuma también una parte de su responsabilidad por una gestión" que no ha sido la que debería haber sido, ya que no se están ejecutando las obras necesarias y urgentes.

"Dejemos de hablar de grandes números y podamos enseñar obras concretas en el territorio a la gente", ha dicho Espadas, en declaraciones a Canal Sur TV, recogidas por Europa Press.

Ha querido dejar claro que la preocupación por la sequía "no es exclusiva" de Juanma Moreno, sino que es del conjunto de la sociedad y también del PSOE-A y de los otros partidos de la oposición.

Espadas ha señalado que, evidentemente, su partido está de acuerdo con que lleguen cuantos "más recursos y fondos europeos mejor a Andalucía" y, de hecho, están llegando a España y a la comunidad y se ejecutan para agua en cantidades importantes.

A su juicio, la cuestión es que Moreno "lo plantea en términos de no nos ayudan, no vienen fondos y por tanto voy allí (a Bruselas) y los pido", y ha recurrido a solicitar un Fondo de Solidaridad de la UE que está pensado "para situaciones muy diferentes a una sequía estructural como la que tenemos en Andalucía".

El dirigente socialista ha señalado que el problema que hay en Andalucía es que se ejecuta "solo la mitad del presupuesto que tiene en este momento el Gobierno andaluz" en materia de agua. Ha apuntado que el cierre del año 2023 hace tan solo un mes arroja "claramente que solo el 50% del presupuesto en materia de agua se ha ejecutado por parte de la Junta".

"Yo no quiero polemizar y máxime en un momento en el que lo que necesitamos es estar unidos y coordinar esfuerzos con el Gobierno de España, sobre todo, para obras de emergencia", ha indicado el dirigente socialista, para quien hay "una mala gestión y una mala planificación en los últimos cinco años" de la Junta, a la que ha cogido el "toro" porque no se han planificado las obras al ritmo que se deberían haber llevado.

Para Espadas, ahora en lo que hay que pensar son en obras de emergencia para el suministro de agua, y muchas de las cosas que está anunciando Moreno, por ejemplo las desaladoras, no se pondrían en marcha antes de, "como mínimo, dos años o dos años y medio", con lo que no se resuelve el suministro inmediato.

RESPALDO A LOS AGRICULTORES

De otro lado, Juan Espadas ha mostrado el respaldo absoluto a los agricultores, apuntando que es "absolutamente injustificable" lo que está ocurriendo con sus productos y el trato que están recibiendo los transportistas en la frontera o en las carreteras francesas.

Ha recalcado que "no se justifica" y, evidentemente, el Gobierno central lo que ha hecho estos días "es respaldar, apoyar y hablar con el Gobierno francés" para que estos hechos dejen de producirse.

Ha defendido que los agricultores españoles "trabajan con las mismas reglas de juego" y ponen en el mercado productos de la máxima calidad, porque las normas en la Unión Europea son iguales para todos.