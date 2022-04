Espadas traslada su disposición a gobernar con un PSOE-A "renovado" en "minoría y solitario si fuera necesario"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha expresado este martes su disposición a gobernar en Andalucía "en minoría y en solitario" en el Parlamento autonómico "si fuera necesario" en función del resultado de las elecciones convocadas para el 19 de junio, al frente de un proyecto "renovado" como el que lidera en el PSOE-A.

"No voy a malversar ni canjear derechos, como ha hecho el PP con la extrema derecha esta legislatura, para gobernar a costa de cualquier cosa", ha aseverado Espadas en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A, en Sevilla, para valorar el adelanto electoral acordado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a preguntas de los periodistas sobre si estaría dispuesto a pactar con partidos situados a la izquierda del socialista en el Parlamento andaluz para alcanzar el Gobierno de la Junta.

Espadas ha querido dejar claro que el PSOE-A sale a "ganar" las próximas elecciones andaluzas, al tiempo que ha recordado que, como alcalde, gobernó "dos mandatos en el Ayuntamiento de Sevilla en minoría", lo que constituye "un legado de búsqueda de acuerdos permanentes, pero de señas de identidad claras", según ha defendido.

Ha remarcado que el PSOE-A está "dispuesto a gobernar solo, con su proyecto", y ha aclarado que, si tuviera que buscar "apoyos porque no tenga votos suficientes" para ser investido, "las fuerzas políticas del Parlamento recibirán una propuesta programática que vele por los intereses generales de Andalucía y que encaje en el proyecto de los socialistas".

En esa línea, ha señalado que "votar PSOE significa desde este partido ser capaz también de decirle a los andaluces que estaríamos dispuestos a gobernar en solitario y en minoría", por lo que "ese no debe ser el problema para votar" a los socialistas.

Espadas ha agregado que "lo que suceda a la izquierda del PSOE ojalá signifique que otros partidos progresistas puedan tener representación en el Parlamento", porque, en su opinión, eso sería positivo para Andalucía, pero "el PSOE tiene claro cuál es su proyecto" para esta comunidad y "está dispuesto a gobernar en solitario si fuera necesario".

SOBRE DEJAR GOBERNAR A LA LISTA MÁS VOTADA

Igualmente, a la pregunta de si el PSOE-A estaría dispuesto a abstenerse ante una hipotética investidura de Juanma Moreno para evitar que el PP-A dependiera de los votos de Vox para repetir en el Gobierno de la Junta, Espadas ha insistido en que el PSOE-A "se presenta para gobernar, quiere y va a ganar" las próximas elecciones andaluzas, por lo que "no está en disposición de plantear escenarios de apoyo a nadie, sino de convencer" al electorado de que está en condiciones de vencer en las urnas.

Además, el dirigente socialista ha subrayado que el PP-A "no cumplió ni respetó" tras las autonómicas de 2018 en Andalucía el principio de dejar gobernar a la lista más votada que defiende el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en tanto que pactó con Ciudadanos (Cs) y Vox impidiendo que la socialista Susana Díaz fuera investida presidenta de la Junta pese a ser la candidata de la formación más votada en aquellos comicios.

En esa línea, Espadas ha animado a preguntar a Moreno "si apoyaría esta vez al PSOE-A si es la lista más votada" en las elecciones del 19 de junio, y ha advertido al PP-A de que "no espere" de él que "cumpla algo que no cumplió" el partido del presidente de la Junta, al tiempo que ha subrayado que los 'populares' están "dispuestos a gobernar con la extrema derecha", de forma que, ante eso, "sólo hay una alternativa, y pasa por el PSOE de Andalucía".

RENOVACIÓN EN LAS LISTAS DEL PSOE-A

Por otro lado, también a preguntas de los periodistas sobre la renovación que se ha introducido en las listas de candidatos del PSOE-A a las andaluzas en relación a la cita de 2018, Espadas ha defendido que ésta era "absolutamente imprescindible", porque él mismo se comprometió con su partido y la militancia en las primarias celebradas el año pasado para liderar "un proyecto renovado, con nuevos equipos, una metodología de trabajo diferente", de modo que "el PSOE no podía presentarse con el mismo proyecto o las mismas caras con carácter general" a esta cita con las urnas.

Espadas ha puntualizado que "eso no significa excluir a todo el grupo parlamentario" que ha trabajado en la legislatura que ahora termina, sino "abrir oportunidades a otros compañeros", que "es lo que hemos hecho", y que era su "indicación a las direcciones provinciales" del PSOE-A, que este lunes elevaron sus propuestas de listas a la dirección regional, que llevará su propuesta al Comité Director convocado para el próximo viernes, 29 de abril.

En todo caso, el candidato socialista ha defendido que las listas del PSOE-A combinarán una "renovación" con la presencia de personas con "experiencia acreditada en esta legislatura y anteriores", que van a continuar, así como incluirán "perfiles municipalistas", porque quiere "acercar la experiencia de gestión local y municipal al Parlamento".

Además, ha valorado que en las listas se han abierto "algunas oportunidades a personas comprometidas de la sociedad civil, que vienen del sectores diferentes a la política" y que "han querido asumir ese reto y dar el paso" de presentarse a las elecciones, algo que ha agradecido.

De igual modo, Espadas ha señalado que, en los 54 días que quedan hasta el día de las elecciones, va a "acelerar" el proceso para aumentar su "grado de conocimiento" entre los andaluces, consciente de que es "menos" conocido que el presidente de la Junta, algo que ha vinculado también con el "uso y abuso de la propaganda" que, según ha criticado, ha venido ejerciendo el Gobierno de Moreno a través de Canal Sur.

Igualmente, Espadas ha explicado que la "base" de la campaña electoral del PSOE-A va a estar en "movilizar en torno al medio millón de votos" de personas que habían votado "tradicionalmente" al PSOE en Andalucía pero que "no fueron a votar" en los comicios de 2018 u optaron por una fuerza "de centro" como se reivindicaba Ciudadanos, y que ahora tienen "elementos de juicio para repensarse si ir a votar y a quién votar".

Espadas ha reivindicado de este modo el "centro" político para sí mismo, y ha subrayado que alguien como, en su opinión, es Juanma Moreno, que "vende centro, pero está dispuesto a pactar con la extrema derecha, no es de centro".

El líder socialista ha señalado también el propósito del PSOE-A de "movilizar a ese 40% de personas que no contestan las encuestas, que es decisivo a la hora de decidir quién ganará las elecciones", y en esa línea ha subrayado que los socialistas van a decirle a los andaluces que el Ejecutivo de PP-A y Cs "no ha gobernado bien" y "ha demostrado incapacidad de gestión", y él se ofrece a dar "un nuevo impulso" a Andalucía desde un "proyecto renovado, un PSOE nuevo, que reivindica que es la fuerza política que Andalucía necesita". "Vengo a movilizar el voto y que no se quede en la abstención", ha resumido Espadas.