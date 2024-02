Espadas teme un coste para los andaluces por las "estrategias de Génova" contra la "asunción" de deuda de CCAA

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha advertido este viernes de "cuánto dinero le puede costar a los andaluces" las "estrategias de 'Génova'" --en referencia a la dirección nacional del PP-- contra la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez de ofrecer a las comunidades autónomas una "asunción" de sus deudas con el Estado.

El también portavoz del PSOE en el Senado se ha pronunciado sobre esta cuestión y sobre la reforma pendiente del modelo de financiación autonómica durante su participación en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol que se ha celebrado en Málaga, y donde ha sido presentado por la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero.

El líder del PSOE andaluz ha remarcado que "desde el minuto uno" posterior al acuerdo que su partido alcanzó con ERC para la investidura de Pedro Sánchez que implicaba una condonación de deuda para la Generalitat de Cataluña, por parte del Gobierno y del PSOE se ha ofrecido trasladar acuerdos en esa línea con las demás comunidades autónomas "en los mismos términos y con la misma flexibilidad y afán constitucional" que con la catalana.

Preguntado por lo que piensa acerca de que estas cuestiones de financiación sean tratadas en reuniones bilaterales como las que quiere llevar a cabo el Ministerio de Hacienda con los gobiernos autonómicos, Juan Espadas ha defendido que tanto las relaciones bilaterales entre gobiernos como las multilaterales a través de órganos como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "están en el ordenamiento jurídico" español, y lo que ha planteado la ministra Montero es que, tras la "oferta" acordada con Cataluña en relación a su deuda, está dispuesta a sentarse "con cada una de las comunidades autónomas a estudiar sus especificidades".

En esa línea, Espadas ha comentado que, "probablemente", la situación sobre la posible "asunción de deuda" por parte del Gobierno de España con Andalucía será "diferente a la que tenga que hacerse con otras comunidades desde el punto de vista de su deuda, o de cómo se adquirió esa deuda en el momento de la crisis", y Montero "estará en condiciones, en el momento que lo considere, de sentarse con cada una de esas comunidades y hacer un planteamiento ajustado a lo que cree que sería equiparable con lo que ha planteado con Cataluña".

"Por tanto, no va a haber agravios, va a haber un análisis individualizado de cada una de esas situaciones", ha augurado el portavoz socialista en el Senado, quien se ha mostrado confiado en que "al final habrá un acuerdo de todas" las comunidades autónomas con el Gobierno, "salvo" en el caso de "aquellas que a lo mejor deciden pegarse un tiro en el pie y no aceptar una propuesta de asunción de deuda porque le diga 'Génova' y el Partido Popular que aquí lo que hay es que bloquear" esa opción.

Al respecto, el líder de los socialistas andaluces ha avisado de que desde el PSOE-A "no vamos a permitir" que eso suceda en esta comunidad, y ha advertido de "cuánto dinero le cuestan las estrategias de 'Génova' a los andaluces", porque una "asunción de deuda" por parte del Estado "significa unos pocos de millones de euros que nos ahorramos" los andaluces "en amortización de esa deuda cada mes y cada año".

"Así que vamos a dejar las cosas del comer un poquito aparte de la confrontación y del desgaste", ha pedido Juan Espadas, quien ha saludado que "ya parece" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha comprendido que no le queda otra" que aceptar esa asunción de deuda para Andalucía, y se ha mostrado confiado en que se alcanzará "un acuerdo" con el Ministerio de Hacienda.

REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Respecto a la reforma del modelo de financiación autonómica, el portavoz socialista en el Senado y líder del PSOE-A ha apostado por "dejar de hacernos trampas al solitario", y ha planteado que "si de verdad" el PP "quiere un nuevo modelo de financiación autonómica, por qué no trabajamos" en lograr el "acuerdo" necesario para ello.

En esa línea, Espadas ha aseverado que esto no puede ser "una imposición del Gobierno de España a las comunidades", sino "un acuerdo pactado entre las comunidades y el Gobierno", y el "problema" que hay es que "el modelo de financiación que defiende" Juanma Moreno para Andalucía y que los socialistas acordaron con el PP-A en el Parlamento autonómico en 2018 "a impulso y a iniciativa" del PSOE-A y de la entonces consejera de Hacienda y ahora ministra del ramo "no lo defiende" el también presidente del PP-A ante sus homólogos de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Galicia, Alfonso Rueda, ambos también dirigentes 'populares'.

"Ahí está el 'quid' de la cuestión", ha resumido Espadas, que ha reiterado que él ofrece "capacidad de diálogo" y, en una atención a medios posterior al encuentro informativo, ha subrayado que ha planteado "en público y en privado" al presidente de la Junta "que nos sentemos cuando él quiera, y vayamos juntos al Senado a defender el modelo de financiación autonómica para Andalucía".

En esa línea, Juan Espadas ha defendido que "más claro" no puede ser al respecto, y ha sostenido que "no puede ser" que Andalucía sea "de las pocas comunidades autónomas" en cuyo parlamento el PSOE y el PP han acordado "una posición común", y que Juanma Moreno, que es el presidente de la Junta, "no quiera ir a defenderla frente a propios y extraños".

Juan Espadas ha añadido que "el PSOE" y él personalmente "como portavoz" del partido en el Senado van a "estar para defender los intereses de Andalucía", por lo que ha recomendado a Moreno que le "haga caso y dé el paso de ir a Madrid a defender esto en el Senado", desde la premisa de que "no sólo hay que convencer al Gobierno de España y al Ministerio de Hacienda, sino que hay que convencer a otros compañeros de su partido (el PP) de que el modelo de financiación autonómica de Andalucía es más justo".

"Como hay distintos actores para convencer, le pido (a Moreno) que lo hagamos en la cámara territorial, que es el Senado, que puede ser un lugar para allanar ese diálogo entre partidos, y que luego haya un acuerdo institucional en el único lugar que puede haberlo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha continuado exponiendo Juan Espadas para concluir remarcando que el modelo de financiación autonómica tiene que acabar aprobándose mediante "una ley de Cortes", de forma que "no sólo puede ser cuestión de dos" partidos.