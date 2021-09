Espadas: PSOE-A pondrá el "foco" en denunciar las "carencias" en la gestión de Junta, instalada en "cortinas de humo"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha manifestado este miércoles que, en este nuevo curso político, el partido tiene que poner el "foco" en visualizar y denunciar las "carencias" en la gestión del Gobierno andaluz, que todavía tiene que "demostrar mucho" y está instalado en "cortinas de humo" e intentando siempre "marear la perdiz" para no dar respuesta a los problemas y demandas de la ciudadanía.

Este es el mensaje que Juan Espadas ha querido trasladar a los miembros del Grupo Parlamentario Socialista durante una intervención en abierto ante los medios de comunicación en la Cámara autonómica, que hoy acoge el primer pleno del nuevo periodo de sesiones.

El Gobierno andaluz, según Juan Espadas, ni gestiona ni plantea respuestas a los retos de esta comunidad ni a las preocupaciones de los andaluces, sino que está instalado en debates de "especulaciones" y en "cortinas de humo", como el referido a si habrá o no adelanto electoral, en lugar de dar respuesta a los problemas que hay.

"Este periodo de sesiones debe ser el del espejo del Gobierno andaluz respecto a su gestión", según ha indicado Juan Espadas, quien ha señalado que el PSOE-A analizará esa gestión consejería por consejería, departamento por departamento y proyecto por proyecto, para sacar a la luz todas las "carencias".

Para el dirigente socialista, el Gobierno de Juanma Moreno todavía tiene que demostrar mucho sobre qué significa gobernar y tomar decisiones, de manera que tiene que dejar de "especular" y marear la perdiz, y centrarse en gestionar los retos que hay por delante y en dar respuesta a los problemas de los ciudadanos. "Si el Gobierno andaluz no se centra, lo centremos nosotros a base de iniciativas políticas constructivas", ha avisado Juan Espadas.

"Estamos aquí para demostrar que tenemos respuestas e iniciativa política y si el Gobierno está en otra cosa, lo denunciaremos públicamente y políticamente en el Parlamento", según ha señalado Juan Espadas, quien ha pedido a sus compañeros que no pierdan el tiempo en ese debate de especulaciones sobre si habrá o no adelanto electoral.

Juan Espadas ha señalado que el Grupo Socialista se va a centrar en hacer una oposición "rigurosa, seria y constructiva", ya que es la vía para recuperar la confianza de los ciudadanos, que esperan "menos ruido" y más debates y propuestas y, si es posible, también acuerdos.

Ha denunciado además que hay cuestiones en el ámbito de política nacional que se utilizan por parte de la Junta en esa estrategia del PP de "desgaste" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en referencia a la mesa de diálogo con Cataluña.

Tras dejar claro que el PSOE-A siempre ha defendido una financiación justa para esta comunidad y la necesidad de un acuerdo nacional para la reforma del actual sistema, Juan Espadas ha querido dejar claro, no obstante, que los socialistas andaluces no van a utilizar ni la financiación ni el diálogo con Cataluña como como elemento de "desestabilización de la política nacional", como estña haciendo la Junta, que sólo busca "nuevas cortinas de humo para no hablar de su gestión".

PRESUPUESTOS DE 2022

En relación con los Presupuestos de 2022, Juan Espadas ha confiado en que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo cite a una reunión, como ya le ha solicitado, y ha indicado, sobre el encuentro con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, que mantuvo la dirección del Grupo Socialista que se desarrolló "sin papeles y sin números", y el propio Gobierno andaluz "reconoce que va tarde".

Ha manifestado que el PSOE-A sí que va a fijar cuáles tienen que ser las prioridades inexcusables del presupuesto para los andaluces, y que no se podrían hacer con una prórroga de las actuales cuentas. Además, ha indicado que el Gobierno andaluz no puede volver a ser "rehén" de Vox para sacar adelante unos presupuestos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ha abogado por un "debate transparente" sobre los presupuestos para 2022, conociendo además cómo se van a gestionar los fondos europeos que van a llegar para proyectos. Asimismo, ha señalado que urge conocer el nivel de ejecución presupuestaria, como en fondos de empleo o en materia de prevención de incendios, y que se justifique cómo se están gestionando los fondos extraordinarios procedentes del Estado.

Ha señalado que van a exigir una mesa de trabajo para conocer cómo se van a gestionar la mayor financiación de fondos europeos nunca conocida que va a recibir Andalucía y a qué proyectos se va a destinar y cómo van a contribuir al desarrollo económico de esta comunidad. En este punto, ha exigido a la Junta que cuente con la participación de los ayuntamientos.

Ha denunciado que el Gobierno andaluz "no escucha a los ayuntamientos ni les tiene respeto ni lealtad institucional", de manera que el PSOE-A va a ser la voz de los ayuntamientos en el Parlamento y a la hora de reclamar lo justo.

Ha señalado de que usarán los recursos jurídicos a su alcance para reivindicar una financiación local justa, lógica y equilibrada, porque el Gobierno andaluz está en una "vulneración clara" de la Ley de Autonomía Local, al no destinar fondos extraordinarios a los consistorios para afrontar gastos como el de la desinfección de centros escolares ante el Covid.