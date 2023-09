Espadas (PSOE-A) exige "soluciones" a la Junta ante la sequía y que se deje de "tiritas"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha advertido este martes al Gobierno andaluz del PP que "hasta aquí hemos llegado", ante la "situación de emergencia por sequía" que sufren en el Norte de Córdoba y en otras zonas de Andalucía, ante las "hay que buscar soluciones y dejar de poner tiritas y excusas para no asumir la responsabilidad".

En este sentido y en rueda de prensa en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) junto al alcalde de la localidad, el socialista Víctor Manuel Pedregosa, y la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, el líder del PSOE andaluz ha recordado que "el auxilio a los ayuntamientos, para algo tan fundamental como es el abastecimiento, el saneamiento y la depuración de las aguas es competencia al 100% de la Junta de Andalucía, y esto no tiene discusión".

En consecuencia, "cuando vemos que en cualquier punto de Andalucía hay un problema de abastecimiento", cuando "no hay agua potable", los ayuntamientos "tienen la obligación", en los casos en los que "no son capaces de resolver estas circunstancias", de "pedir ayuda a la Junta de Andalucía, que es la administración competente en materia de agua".

El problema es que, ante la sequía, "ha faltado planificación", por parte de la Junta, pues "en los últimos cinco años" el Gobierno que preside Juanma Moreno (PP) ha tenido "tiempo suficiente de hacer lo que ahora hay que hacer de manera urgente y por emergencia, que no es otra cosa que resolver los problemas de calidad del agua" en la zona Norte de Córdoba, donde el agua para consumo humano se abastece a 80.000 habitantes mediante camiones cisterna.

No se trata, en este caso concreto, de falta de agua, sino de que "la calidad del agua no es adecuada para el consumo humano" y, "por tanto, este es el principal problema que hay que resolver en este momento, más allá de otras propuestas, que también se acometerán en el marco de la planificación hidrológica", como nuevas conexiones entre embalses, pero, según ha insistido, lo que ahora se precisa es atajar "las fuentes de contaminación" que llegan a los embalses, y "potabilizar y mejorar la calidad de agua, para que pueda consumirse, y esto debe hacerlo la Junta de Andalucía", porque "es su competencia".

En definitiva, para Espadas la Junta "no puede rehuir su responsabilidad" en el Norte de Córdoba, como tampoco en otra zona de la provincia de Huelva, "en la que también hay carencias de abastecimiento de agua para consumo humano", y así seguirán reclamándolo los socialistas, según ha avisado Espadas, "en todo y cada uno de los municipios de Andalucía que no están encontrando respuesta en la Junta de Andalucía".

Por ello, ha animado a los alcaldes y a los portavoces del PSOE en la oposición, "a exigir sus derechos y a reivindicar en sus corporaciones municipales lo que debe ser el auxilio y la colaboración de la Junta en este momento", pero "no desde el punto de vista de ningún tipo de guerra del agua", porque lo que quieren en el PSOE-A "son soluciones para el agua, y además soluciones que tienen presupuestos disponibles, porque hay recursos económicos suficientes", según ha subrayado, rodeado de alcaldes y portavoces del PSOE de la zona Norte de Córdoba.

Por su parte, la secretaria general del PSOE cordobés, Rafi Crespín, ha dicho que el PP, desde el Gobierno de la Junta y también de la Diputación cordobesa, "lo que tienen que hacer es gobernar, no confrontar siempre", porque "las instituciones están para dar respuesta a los problemas que tienen los ciudadanos", lo que la ha llevado a pedir al gobierno de la Diputación "la constitución y la convocatoria de la Mesa del Agua" en la provincia.

Eso es algo que ha apoyado el alcalde de Peñarroya, Víctor Manuel Pedregosa, quien ha asegurado que en su municipio y, en general, en el Norte de la provincia de Córdoba, "no podemos aguantar más esta situación", porque "el agua que sale de nuestro grifo no es potable, no tiene buen color, y tiene mal olor, y ya es hora de que el señor Moreno tome medidas y se sensibilice con esta situación".