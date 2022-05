Espadas (PSOE-A) afirma que Moreno (PP-A) le "falta el respeto" a los electores de izquierdas, "que no le votarán"

El candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha afirmado este jueves que el presidente andaluz y candidato a la reelección del PP-A, Juanma Moreno, le "falta el respeto" a los electores de izquierdas, "que no le votarán", como Moreno les ha pedido, porque saben que eso implica abrir "la puerta a la ultraderecha" en Andalucía.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas durante una visita a la Feria del Olivo de Montoro (Córdoba), Espadas ha señalado que Moreno "se ha creído que estas elecciones no hay ni que disputarlas", lo que le ha llevado a criticar "la soberbia y la prepotencia de quien cree que aquí está todo dicho y que el 19 de junio sobra", con lo cual "le falta el respeto a los andaluces", cuando serán ellos "los que decidan el destino de Andalucía" para los próximos años.

"Es más, se permite el lujo de pedir el voto, en este caso a votantes que él sabe perfectamente que no le van a votar", con lo que, a juicio de Espadas, el candidato del PP-A "le falta el respeto a las personas que desde la izquierda, desde un voto progresista, no lo van a votar a él en ningún caso, porque es la puerta de entrada a la ultraderecha en Andalucía".

Ello ha llevado al también secretario general del PSOE-A a pedir a Moreno que, en concreto, "no falte al respeto a los votantes socialistas", sobre todo "cuando lleva pactando en el Parlamento de Andalucía con la extrema derecha toda esta legislatura", señalando que, si no quiere pedir el voto "a sus propios militantes, porque, como vemos, las siglas del PP ya no aparecen en la campaña del señor Moreno, ese es su problema".

Frente a ello, Espadas ha subrayado que el PSOE-A "sale a ganar las próximas elecciones", siendo "el partido referente de la izquierda" y "demuestra claramente con sus políticas que quiere avanzar en un progreso justo para la sociedad y no sencillamente en retroceso, en involución o en pactos con la ultraderecha".

"CARA A CARA"

Junto a ello, Espadas ha criticado que, aunque los candidatos socialistas fuesen los primeros en estar registrados, ha sido Moreno "el primero en salir en Canal Sur para hacerse la foto con sus candidatos", demostrando así que "el presidente de la Junta de Andalucía abusa de un medio que pagamos con los impuestos todos los andaluces y que solo está al servicio del señor Moreno", quien, según ha recordado, aún no ha contestado a su petición de mantener un "cara a cara", para "hablar de la política andaluza, de la gestión de su Gobierno y de las propuestas de futuro, y no ha sido capaz de contentar".

De hecho, "Televisión Española ya ha ofrecido ese cara a cara a las fuerzas políticas", y el PSOE-A y el propio Espadas lo han aceptado, pero "el PP y el señor Moreno aún no se han pronunciado", de la misma forma que tampoco ha contestado a la pregunta de Espadas de "si iba o no a seguir pactando con la ultraderecha, como ha hecho a lo largo de esta legislatura".

Es decir, tiene que decir "si considera que sus conversaciones con la señora Olona deberían acabar en un pacto de gobierno", en caso de que el resultado electoral lo permitiera. Por ello, ha insistido Espadas en reclamar a Moreno que si esto "es así, que se lo diga a los andaluces antes de ir a votar el 19 de junio" y "que no engañe a Andalucía".