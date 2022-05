Espadas da positivo en coronavirus y suspende su agenda de fin de semana

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha informado este viernes que ha dado positivo en coronavirus, por lo que va a proceder a suspender su agenda de fin de semana.

Así lo ha informado Espadas una publicación en su cuenta personal de Twitter, recogida por Europa Press, donde ha informado que un familiar ha dado positivo en un test de antígenos y que, tras esto, el candidato socialista para la Junta de Andalucía ha procedido a realizarse otra prueba, resultando también positiva.

"Suspendo mi agenda este fin de semana. Un familiar ha dado positivo por Covid y me he realizado el test resultando también positivo, aunque totalmente asintomático. Me encuentro bien y seguiré trabajando en casa", ha manifestado.

Hay que recordar que Espadas tiene programadas para este sábado en la provincia de Huelva varias convocatorias con atención a medios junto a representantes socialistas onubenses. Además, este domingo tiene previsto un acto conjunto en Armilla (Granada) con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según han confirmado fuentes del PSOE-A a Europa Press, el socialista andaluz ha anulado su presencia en las convocatorias de este sábado en Huelva y de este domingo en Armilla.