Espadas pide a Moreno que deje de hacerse "la víctima" con el asunto de Doñana porque está "engañando" a todos

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha pedido este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que deje de hacerse la "víctima" con el asunto de los regadíos de Doñana porque está "engañando a todo el mundo".

Durante su participación en un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol y con el patrocinio de Cepsa y Atlantic Copper, Juan Espadas ha expresado su preocupación por el "conflicto" institucional que el Gobierno andaluz ha generado con el Ejecutivo nacional y con la Comisión Europea con el registro, por parte del PP-A y Vox, de una proposición de ley en el Parlamento para legalizar regadíos en Doñana, que no tiene un sólo informe jurídico que la avale.

"Que deje de hacerse la víctima", ha pedido Espadas a Moreno, y ha insistido en que el PP-A debería retirar esa proposición de ley para que se pudiera abordar el asunto en una mesa entre la Junta y el Gobierno central.

En su opinión, un gobernante "serio y riguroso" debería decir "paro y abandono esta iniciativa" y muestra su disposición a sentarse con el Gobierno central. "O abandona la proposición o quién se va a sentar con usted", ha dicho a Moreno.

Según Espadas, el único objetivo de la proposición de ley es el incremento de las zonas regables en la agricultura y ha pedido a la Junta que enseñe los informes jurídicos que avalen ese posible aumento de zonas regables, convencido de que no existen.

Para el dirigente socialista, hay un "engaño como un piano a los agricultores", porque se les dice que se puede llevar agua superficial y eso no va a ocurrir porque no hay agua. En su opinión, Moreno se ha "metido en un callejón de salida", y ahora quiere demorar la tramitación de la proposición de ley hasta después de las elecciones municipales del 28 de mayo.

Espadas ha insistido en que no se pueden incrementar las zonas regables porque el acuífero no puede soportar ya mas presión, y ha apuntado que es "falso" que vaya a llegar agua superficial como mantiene Moreno.

Ha recalcado que hay que garantizar la supervivencia del parque y el camino no se aumentar las zonas regable. "No le pasa nada por reconocer que se ha equivocado y coger otra vía, que sea constructiva y no destructiva para Doñana", ha dicho Espadas sobre Moreno.