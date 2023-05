Espadas pide a Moreno y Feijóo "responsabilidad" para gestionar el agua y no confrontar con sacarla "por arte de magia"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a su homólogo en Andalucía, Juanma Moreno, "responsabilidad" para la gestión del agua en un momento de sequía y no "confrontar" con sacarla "por arte de magia de donde no la hay".

Así ha respondido al compromiso adquirido este sábado por el líder nacional 'popular' de llevar el agua "a los lugares de España donde no la hay", durante un acto político en Granada, donde Moreno ha apuntado a la necesidad de que el Gobierno central ejecute las obras hídricas pendientes en Andalucía.

Al respecto, Espadas ha señalado que este, la sequía y sus efectos, "es sin duda uno de los elementos de preocupación de vecinos en toda España" y ha advertido a Feijóo que "se equivoca si viene a Andalucía a decir que él ganará las próximas elecciones generales trayendo el agua de donde hay a donde no la hay", porque, a su juicio, la falta de agua se resuelve con "responsabilidad".

"La sequía solamente se puede afrontar con responsabilidad", ha incidido el socialista en un acto de candidatura en el municipio malagueño de Cuevas Bajas, donde le ha dicho al PP "que ya está bien de hablar de la sequía y del agua para confrontar y desde la irresponsabilidad".

Espadas ha recordado que "el agua no se saca por arte de magia de donde no la hay; si no llueve no hay agua" y, por tanto, ha señalado que lo que hay que hacer es gestionar el recurso "con cabeza, con seriedad y sin querer venderle a la gente lo que no tenemos".

Es más, ha lamentado que actualmente se vive una "situación difícil y tenemos que gestionar bien y con sentido común" el agua. Por eso le ha reprochado al presidente andaluz el "decir que traeremos el agua de cualquier sitio porque no hay agua suficiente para los asuntos y los usos básicos. No es posible".

Al respecto, le ha insistido en retirar la Proposición de Ley que PP y Vox llevaron al Parlamento andaluz sobre la legalización de regadíos en Doñana "porque no se puede incrementar una zona regable donde lo que tenemos es un déficit hídrico". Y, además, ejercer sus competencias en esta materia: "Menos lecciones y más póngase a trabajar y ejecute sus competencias", le ha reclamado.

De igual modo, Espadas se ha dirigido a Feijóo para incidir en que, ante la sequía, se necesita "responsabilidad y buscar un gran acuerdo político por la mejor gestión del agua y por inversión en las infraestructuras", recordando que tanto el Gobierno como la Junta de Andalucía tienen competencias, "y los ciudadanos lo que queremos es que se trabaje y se ejecuten los presupuestos", ha zanjado.