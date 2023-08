Espadas ironiza sobre medidas por sequía de Consejo de Gobierno tras "larguísimas vacaciones": "Seguir mirando al cielo"

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha lamentado este miércoles que "la única solución que da Moreno Bonilla a la sequía es esperar que llueva", por lo que ha calificado de "decepcionante" que el presidente andaluz, en la primera reunión del Consejo de Gobierno tras sus "larguísimas vacaciones" de verano, sea para anunciar que seguirán "mirando al cielo".

A través de una nota y de audios remitidos a los medios de comunicación, Espadas ha recriminado al Gobierno andaluz que "siga sin tomar decisiones urgentes ni medidas contundentes para apoyar a la población y a los sectores económicos y sociales ante la escasez de agua en nuestra tierra".

Espadas ha calificado de "decepcionante" la actitud del Gobierno andaluz ante la sequía en Andalucía y ha rechazado que la única medida planteada por el PP en la Junta sea "decir que van a esperar a ver si llueve y, si no, entonces convocarán las comisiones de sequía, o anunciar la inauguración de 26 actuaciones que no se sabe dónde están ni para qué son".

Ha denunciado que un año después de que el Grupo Socialista planteara la creación del grupo de trabajo sobre sequía, este organismo constituido en el Parlamento sigue sin conclusiones y ha avisado de que "no hay transparencia" sobre el grado de ejecución de obras hidráulicas de la Junta y sobre sus acciones de emergencia para la mejora de la calidad del agua y el propio abastecimiento en núcleos de población que padecen ya una dura escasez.

"Es inaceptable que la única aportación del Gobierno de Moreno Bonilla sea decir a la ciudadanía que ahorre agua", ha recalcado el líder socialista andaluz, quien ha reclamado al presidente de la Junta que "tome decisiones y aporte soluciones" además de promover el consumo responsable a la población.

MÁS DE LA MITAD DEL PRESUPUESTO DE AGUAS NO ESTÁ EN EJECUCIÓN

Ha advertido de que "no cuela que Moreno Bonilla pida más dinero" para políticas de agua cuando los recursos económicos que tiene "no lo ejecuta", insistiendo en que "más de la mitad del presupuesto de la Junta para aguas no está en ejecución".

Ha dejado claro que "ir a la Unión Europea para conseguir más recursos no vale" al Ejecutivo del PP como "excusa para no ejecutar los recursos que ya tiene".

Para el secretario regional socialista, es evidente que Andalucía tiene "una situación de singularidad específica ante la sequía por escasez de recursos hídricos", como otros territorios de España y del Mediterráneo, y ha recalcado que el problema real de la región en este ciclo seco tiene que ver en realidad por "cómo Moreno Bonilla está gestionando los recursos, los fondos europeos y Next Generation en los últimos dos años" de manera deficiente.

Ha señalado, en este sentido, que Moreno Bonilla tiene hay 17 obras desde 2020 que el propio presidente declaró de interés autonómico y que están "sin finalizar", y ha exigido al jefe del Ejecutivo del PP a "dar cuentas" sobre este pobre balance al margen de que pueda reclamar los proyectos estatales.

"Moreno Bonilla dijo que ésta es la legislatura del agua, pero es la legislatura de la frustración de los andaluces y andaluzas ante su incapacidad para gestionar con solvencia una emergencia como la sequía", ha resumido.