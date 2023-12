Espadas insta al PP a poner de acuerdo a sus comunidades para la financiación autonómica

El portavoz del PSOE en el Senado y líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha instado al PP a poner de acuerdo a sus comunidades para consensuar un nuevo modelo de financiación autonómica y ha vuelto a proponer la Cámara Alta como espacio para lograr un acuerdo político previo al institucional.

En una entrevista con la Agencia EFE, Espadas ha dicho que para que haya un nuevo modelo de financiación autonómica "tiene que haber un acuerdo político entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España" y todos tienen "responsabilidad" al respecto.

"Tenemos que ceder en nuestras posiciones iniciales para buscar un punto de equilibro en ese modelo de financiación. Necesitamos uno más justo para la financiación de servicios públicos que ahora mismo en algunas comunidades autónomas se resisten como consecuencia de que están infrafinanciadas", añade Espadas, que pone como ejemplo Andalucía, donde gobierna el PP de Juanma Moreno.

En su opinión, una de las claves para lograr un acuerdo en financiación autonómica es que el PP ponga "de acuerdo a sus comunidades", donde gobierna mayoritariamente tras las elecciones del pasado mes de mayo, ya que asegura que los socialistas lo van a hacer en aquellos territorios donde gobierna.

"Queremos, lógicamente, favorecer ese acuerdo y tendemos la mano desde el PSOE. Yo lo he hecho personalmente y lo hago como portavoz de mi grupo en el Senado. Los socialistas estamos dispuestos a colaborar para allanar ese acuerdo político", ha añadido.

Espadas está convencido de que si el PP y el PSOE son "capaces de alcanzar un punto de equilibrio, habrá nuevo modelo de financiación", y descarta que los pactos suscritos por los socialistas con partidos con Junts o ERC para la investidura de Pedro Sánchez puedan ser un obstáculo al respecto.

"Lo que le pido al Partido Popular es que deje de hacer esa especie de ataque preventivo, que es decir, no va a haber modelo de financiación porque ustedes están pactando", ha dicho.

El escenario donde debe plantearse una propuesta sobre financiación autonómica, según Espadas, es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reunió este mismo lunes, pero el líder de los socialistas andaluces vuelve a plantear el Senado (donde acaba de ser designado portavoz del PSOE) para alcanzar un acuerdo "político" previo al "institucional".

"Específicamente, además, se lo planteo al Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado", ha comentado, al tiempo que ha advertido de que el PP puede tener la dificultad de "ponerse de acuerdo dentro de su grupo parlamentario para ver qué propuesta hacen".

"Si el problema de no tener modelo de financiación autonómica en España es porque las comunidades del PP no se ponen de acuerdo, sería bueno explicarlo así porque entonces no sería culpa de Pedro Sánchez ni del Gobierno de España. Sería culpa del liderazgo de (Alberto Núñez) Feijóo", ha apuntado en referencia al líder del PP.