Espadas felicita a sindicatos por el acuerdo sobre Atención Primaria que es una "derrota" para "la soberbia" de Moreno

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha querido este jueves felicitar a los sindicatos que este pasado miércoles han alcanzado un acuerdo con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) fundamentalmente en relación a la Atención Primaria --Satse, CCOO, UGT y CSIF--, y ha defendido que dicho acuerdo supone "una enorme derrota" de la "soberbia" del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP).

Así se lo ha advertido el dirigente socialista al propio presidente andaluz en el transcurso de la sesión de control al Gobierno de Moreno en el Pleno del Parlamento, en la que Espadas ha celebrado dicho acuerdo y ha querido también felicitar por el mismo "a los ciudadanos que se movilizaron" para reclamar una mejor sanidad pública en Andalucía.

"Lo que ayer ocurrió fue una enorme derrota de su soberbia retirando lo que todos le dijimos hace meses que tenía que retirar", ha espetado Espadas a Moreno en referencia a la mención a la Atención Primaria en la orden del 23 de febrero de 2023 por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarificación de convenios y conciertos que suscriba el SAS para la prestación de asistencia sanitaria en los centros sanitarios.

Espadas ha remarcado que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, se negó en reiteradas ocasiones a retirar esa orden, y ha preguntado a Moreno "por qué la han retirado" ahora "si le parecía tan bien" a su gobierno.

El líder del PSOE-A ha preguntado también al presidente "por qué ha firmado un acuerdo para mejorar un montón de cosas de la atención primaria si hasta el jueves pasado le parecía todo magnífico" y Moreno decía que "le atendían en 2,1 días" en dicho nivel asistencial de la sanidad pública.

Espadas ha insistido en reprochar a Moreno que tiene un "problema de gestión" en Andalucía porque "la sanidad y la atención primaria no funcionan". Si no fuera así, "no estarían los ciudadanos en los centros de salud protestando", según ha continuado el líder socialista, que ha concluido instando a Moreno a "abandonar la soberbia".