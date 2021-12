Espadas espera que esta semana se convoque el Pleno del Presupuesto tras el que revelará sus planes y su relevo

El alcalde de Sevilla y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha apuntado que espera que, entre este jueves y este viernes, se pueda "convocar el Pleno" del Ayuntamiento de la ciudad para la "aprobación del Presupuesto" municipal de 2022 "la semana que viene", "inmediatamente después" del que se ha comprometido a anunciar tanto sus "planes" personales como "la decisión del grupo municipal" socialista acerca de quién lo relevará al frente del gobierno local.

Así lo ha trasladado el secretario general socialista y alcalde de Sevilla en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que subrayado que la negociación del Presupuesto municipal --que el gobierno local del PSOE está llevando a cabo con Podemos e IU-- está en sus "últimos flecos".

Por eso, ha agregado que, "si todo va bien, antes de mañana mismo", o "mañana" viernes, "podamos convocar el Pleno para la aprobación de Presupuestos la semana que viene", y ha reafirmado que, "una vez aprobado el Presupuesto, inmediatamente después cumpliré mi compromiso de anunciar todo lo que quieren saber" los medios de comunicación, "que no es sólo cuándo me marcho, sino cuáles son mis planes y también la decisión del grupo municipal" del PSOE "respecto al relevo" en la Alcaldía, según ha añadido el primer edil.

De igual modo, Espadas ha explicado que su decisión de optar o no al Senado como miembro por designación autonómica lo anunciará "el mismo día". "Irá todo en el mismo paquete", tanto "mi futuro", como "cuándo me voy, y la decisión del grupo municipal sobre quién toma el relevo", ha remachado antes de defender que quiere "ser respetuoso con todos" los periodistas y aclarar todo ello "en una comparecencia en el que todo el mundo a la vez tenga el acceso a la información".

En esa línea, ha insistido en que, "justo después de la aprobación del presupuesto municipal, convocaré a los medios de comunicación y explicaré todas las decisiones que están encima de la mesa", pero ha apostillado que "no esperareis que al día siguiente convoque un Pleno y salga a correr" del Ayuntamiento.

"Creo que no es eso lo que se me pide", ha añadido Espadas, quien ha defendido que para él "están las cosas muy claras", y "primero era el Presupuesto municipal, y luego decir cuándo me voy".

ASPIRACIÓN AL SENADO

Por otro lado, en relación a su posible aspiración al Senado, el dirigente socialista ha señalado que su partido no le tiene que "buscar huecos ninguno" tras dejar la Alcaldía, y ha defendido que la Cámara alta es "una institución a la que hay que respetar mucho más de lo que se le respeta".

"No es un lugar en el que parece que la gente no hace nada", sino "un lugar donde los Presupuestos Generales del Estado pueden salir o no", según ha puesto de relieve el secretario general del PSOE-A, que ha añadido que "esto va de lo que cada uno creemos que es el Senado", y para él "es muy importante, y no debe ser raro pensar que el secretario general de una federación como el PSOE de Andalucía esté o no ahí".

Espadas ha concluido que su posible paso al Senado "es una cuestión de estrategia política, de posicionamiento institucional", así como "sujeta a opinión", y al respecto él pide que "respeten la posición política que finalmente tome mi partido o yo mismo" al respecto.