Espadas dice que el Gobierno estudiará la propuesta de tren litoral e insta a PP a no inventar otra "batallita"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha asegurado este viernes que la propuesta o proyecto enviado por el Ayuntamiento de Málaga al Ministerio de Transporte sobre el tren litoral "va a ser estudiado por el Gobierno de España" y ha instado al PP a no inventar "la enésima batallita" con el Ejecutivo central.

Así lo ha asegurado Espadas en declaraciones a los periodistas tras participar en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol, celebrado en Málaga, y donde ha sido presentado por la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero.

Espadas ha querido dejar claro, tras una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, que tuvo "hace tan solo tres días", que "el proyecto, la propuesta, que creo que el Ayuntamiento de Málaga le ha trasladado al Gobierno de España y al ministerio va a ser estudiada desde el punto de vista técnico, económico y medioambiental, que es como que hay que estudiar un proyecto de infraestructura".

"Por tanto, que el PP no se invente ya la enésima batallita con el Gobierno de España, que el Gobierno de España, claro que va a escuchar y claro que va a trabajar en cualquier propuesta; que luego sea viable o no, lo veremos a lo largo del tiempo; pero no es momento de guerras y batallas", ha señalado.

Asimismo, ha preguntado al PP "cómo es posible que le preocupen tan poco las infraestructuras de Málaga cuando gobierna España y, sin embargo, que le preocupen tanto cuando está en la oposición", por lo que ha pedido "coherencia".

En su intervención, Espadas se ha referido a la situación de sequía, apuntando que en Andalucía "si sólo queremos atribuir a la sequía los problemas de la economía andaluza, nos estamos engañando y haciendo trampas en el solitario", acusando al PP de intentar hacer esto.

Ha criticado que el Gobierno andaluz "se quite de enmedio" con la desaladora de la Axarquía --"el último conejo de la chistera es que las desaladoras tampoco son su competencia"-- y ha instado a la Junta a que "haga algo, busque un suelo, redacte un proyecto, pero la consejera sigue buscando fórmulas de quitarse en el medio incluso para un proyecto, y los 100 millones de euros se los pone el Gobierno de España".

Así, ha puesto como ejemplo lo que está haciendo Cataluña con las desaladoras "buscar un lugar y presentar un proyecto y como había presupuesto ya lo tiene financiado". "Lo que no es de recibo es que llevemos meses para esto", ha lamentado, recordando también el proyecto de la desaladora de Fuengirola, "que llegó un tal Cañete, se puso a llover y dijo esto nos lo ahorramos", y ha considerado que tenerla en marcha daría "un escenario completamente diferente".

PESO EN LA ECONOMÍA ANDALUZA

Espadas ha incidido en el "peso crucial" de Málaga en la economía española y andaluza; "siempre lo hemos reconocido", ya que junto con la de la provincia de Sevilla "son más del 50% del PIB regional". Ha indicado que aunque la malagueña es una economía "muy terciarizada --más del 82% del valor añadido bruto lo genera el sector servicio--", ha destacado el aumento de la actividad relacionada con la innovación y la tecnología.

Así, el líder socialista andaluz ha señalado que aunque Málaga es "una provincia emprendedora, con fuerza, con talento, con capital humano, con buenas noticias", se están dando "tendencias que son preocupantes" y "riesgos", citando que "si atendemos a los últimos datos del INE 2021, Málaga es por primera vez en su historia la última provincia de España en PIB por habitante, por debajo del 70% en la media de España".

Además, ha dicho que desde 2018 hasta hoy "Málaga es la única provincia andaluza y de las pocas de España donde la tasa de paro no desciende, 16,5% en el cuarto trimestre de 2023". También ha indicado en cuanto al sector turístico que "la pandemia ha roto una tendencia que aún en Málaga hay que recuperar", porque, ha apuntado, es un sector "clave".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por todo esto, ha cuestionado qué se está aportando para mejorar las cifras por parte de la Junta de Andalucía, de la que ha lamentado su "inacción". "No hay un proyecto ni una política económica de este Gobierno", ha dicho, preguntándose, por ejemplo, "cuál es la política de recualificación industrial en la provincia malagueña, talón de Aquiles claramente de la economía no solo malagueña, sino andaluza".

En cuanto a inversiones, ha precisado que "las inversiones presupuestadas en Málaga por la Junta de Andalucía han sido de 789 euros por habitante, un 32% menos que la media andaluza y eso que parece que el PP dicen en otros territorios sólo gobierna para Málaga".

"Peor aún es la incapacidad de ejecución de esas inversiones que en el caso de Málaga se han quedado en un 15%; el dato es demoledor", ha asegurado Espadas, quien ha añadido que "el compromiso de la Junta de Andalucía con Málaga se refleja en que el 85% de lo que se prometió invertir aquí se ha quedado en los cajones del Gobierno de Moreno Bonilla". "Mucho tiene que correr en esta legislatura", ha dicho.

También se ha referido a la sanidad pública y al cierre, ha indicado, de consultas, ambulatorios y quirófanos en varios hospitales malagueños; así como a la necesidad del acceso a una vivienda asequible en Málaga.