Espadas defiende priorizar el alquiler en política de vivienda y los avales de hipotecas como "medida complementaria"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido este lunes que la "prioridad" de las administraciones en política de vivienda debe ser el alquiler y facilitar el acceso al mismo, por delante de promover la compra de vivienda, y en esa línea ha expresado su apoyo a iniciativas como la de avalar un porcentaje del pago de hipotecas como "medida complementaria" dentro de una política más amplia.

Juan Espadas se ha pronunciado sobre esta cuestión en el transcurso de un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía en Sevilla en colaboración con Fundación Cajasol y con el patrocinio de Cepsa y Atlantic Copper, y al hilo del anuncio realizado este pasado domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la creación de una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para garantizar el 20% de la hipoteca de una primera vivienda para jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y para familias con niños a cargo.

Espadas ha señalado que, en 2009, en Andalucía hubo que impulsar una ley de derecho de acceso a la vivienda porque, "por la crisis inmobiliaria y la imposibilidad de acceder a la vivienda, era necesario que la administración interviniera de alguna manera en el mercado" para garantizar "el ejercicio de un derecho" y que la vivienda no fuera "objeto de especulación", algo que se consigue "garantizando el acceso a la vivienda a precio asequible", según ha abundado.

De igual modo, Espadas ha advertido de que, "si la Junta de Andalucía no se toma en serio la política de vivienda como competencia autonómica que lo es, y no colabora con los ayuntamientos" en medidas como que "se apliquen las reservas de suelo para vivienda protegida, la oferta es tan escasa que los jóvenes o las personas con menos ingresos económicos no tienen posibilidad de acceder a un alquiler razonable".

Al hilo, y en el marco de este foro informativo al que, entre otros, han acudido el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz; y la mayoría de secretarios provinciales del PSOE andaluz y presidentes de diputaciones, además de la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, Espadas ha sostenido que "la prioridad tiene que ser el alquiler, garantizar el acceso al alquiler a precio asequible".

Por eso, según ha continuado, "es tan importante la Ley de Vivienda que se ha aprobado" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y medidas como la del Bono de Alquiler Joven, que "buscan que haya bolsas de vivienda asequible", y ha advertido de que "el acceso a la propiedad tiene otras dificultades".

Al respecto, Espadas ha señalado que "la vivienda que se está construyendo en propiedad tiene precios en estos momentos inasequibles para jóvenes o personas con ingresos más bajos".

PROPUESTA DE AVALES DE LA JUNTA

Además, el líder del PSOE-A ha animado a preguntar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "qué ha sido de la propuesta que anunció en enero de avalar el 15% del importe de la hipoteca a menores de 35 años para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.

Espadas ha indicado que cree que no se ha llegado a poner en marcha esa medida en Andalucía por ahora, y si se ha puesto en marcha ha preguntado "cuántos jóvenes se han beneficiado de ella".

Con todo, el líder del PSOE-A ha querido dejar claro que él "no critica la medida", pero sí sostiene que "no resuelve el problema de fondo", sino que "es una medida complementaria", y al respecto ha defendido que "el Gobierno de España la ha anunciado en el conjunto de un paquete de medidas coherente", a diferencia del Ejecutivo andaluz, que "ha anunciado esa medida y ninguna más" en materia de vivienda, y "no ha dicho que sea para niveles de renta más bajos", sino para "quien compre una vivienda", según ha apostillado.

Así, Espadas ha zanjado que "es abismal la diferencia en los planteamientos que se están haciendo en materia de vivienda entre el Gobierno socialista y el de Moreno".