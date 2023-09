Espadas critica la "incapacidad" de la Junta "para planificar, invertir y resolver" problemas en relación al agua

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha criticado este viernes la "incapacidad" de la Junta de Andalucía, gobernada por Juanma Moreno (PP-A), para "planificar, invertir y resolver" problemas en relación al agua como recurso.

Así lo ha criticado Juan Espadas en una atención a medios durante una visita a Vejer de la Frontera (Cádiz) junto a su alcalde, el socialista Antonio González, en el marco de la "ruta del agua" que lleva realizando "desde hace ya dos meses", y también para mantener "un encuentro institucional" entre compañeros del PSOE con el citado regidor y su equipo de gobierno "para conocer los problemas de la ciudadanía, los problemas reales de Andalucía", según ha explicado.

Al hilo, Espadas ha criticado que Moreno "no habla" en el Parlamento "de los problemas de los andaluces", sino que "habla de Andalucía en términos siempre de confrontación o de utilización partidista contra otros, pero no habla de los problemas de los que la gente quiere hablar, por ejemplo el del agua", objeto de atención de la "reunión de trabajo" que ha mantenido en Vejer.

En esa línea, Espadas ha incidido en que "este es uno de los principales problemas y preocupaciones de los andaluces en este momento", y por tanto también es momento "de pedir responsabilidades a la gestión de las administraciones en relación con cómo estamos afrontando la sequía, cómo afrontamos los principales problemas de infraestructura, de inversión y los problemas de la gente en materia de agua, porque estamos viendo que, desgraciadamente, no cambia la meteorología, y el agua embalsada y las posibilidades de disposición de este recurso hídrico son ahora mismo cada vez más difíciles".

"Por tanto, ahora es cuando más se notan las costuras rotas de quien no hizo su trabajo", según ha comentado Espadas, que ha criticado que, "durante tres mandatos" en el gobierno local, el PP en el Ayuntamiento de Vejer "no se ha ocupado del agua, ni de la planificación" de dicho "recurso básico" ni de "atender los principales problemas que tenían las redes de abastecimiento de este municipio, y ahora lo vamos a pagar todos", según ha advertido.

Espadas ha aseverado que ahora, cuando el agua que hay es "muy escasa, no se pueden permitir pérdidas en las redes de abastecimiento de casi un 40%", y al respecto ha tachado de "auténtica salvajada" el "haber perdido el tiempo sin planificar inversiones para corregir lo principal, que es que no se pierda el recurso como consecuencia de esas pérdidas, y se pueda gestionar de manera eficiente".

El también exalcalde de Sevilla ha apuntado que "este es un problema que han tenido las redes de abastecimiento en todos los pueblos y ciudades hasta que gobiernos municipales responsables fueron abordándolo", y ha considerado que la gestión que el PP ha llevado a cabo sobre el agua cuando gobernaba en Vejer es "un ejemplo" de su "incapacidad para planificar, para invertir y para resolver".

También ha sostenido que el Ayuntamiento de Vejer debería haber tenido ya "planificada con la Junta de Andalucía algún tipo de inversión en las redes de abastecimiento", y ha considerado "curioso que el gobierno municipal del PP en Vejer tampoco atendió a las inversiones que la Diputación Provincial de Cádiz que en este último mandato anterior llevó a cabo".

En esa línea, Espadas ha preguntado a Moreno "dónde está la Junta de Andalucía en Vejer en materia de agua", y ha aprovechado para denunciar que, en la comarca gaditana de la Janda, "se declararon obras de emergencia" por parte de la Junta "en 2020, hace tres años, que no están terminadas tampoco", lo que evidencia, a juicio del líder socialista, "falta de planificación" por parte del Gobierno andaluz.

FONDOS EUROPEOS

El secretario general del PSOE-A ha aludido también al Perte --plan de recuperación, transformación y resiliencia-- aprobado por el Gobierno de España en relación al agua, "para invertir en modernización de redes de abastecimiento, en resolver los problemas de pérdidas de abastecimiento y en otras cuestiones ligadas a infraestructuras del agua", que moviliza "200 millones de euros para toda España, de los cuales, una vez más, Andalucía es probablemente una de las comunidades con mayor inversión", hasta "32 millones, de los cuales siete son para la provincia de Cádiz", según ha abundado Espadas.

Al hilo, el líder socialista ha preguntado "dónde están" Moreno "y sus proyectos para que esos fondos 'Next Generation' lleguen a Andalucía y a Vejer", y al respecto ha advertido de que, "si él no cataliza esos fondos, esas inversiones, si no firma acuerdos con los ayuntamientos, esas inversiones no van a llegar".

"Por tanto, ¿de qué se queja el señor Moreno Bonilla cuando dice que hay que ir a Bruselas a pedir más dinero para agua en Andalucía, cuando tiene fondos para agua y no los ejecuta por su incapacidad de ejecutar?", se ha preguntado el líder socialista, que ha trasladado al alcalde de Vejer que va a contar con el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz "para denunciar si la Junta pretende ser sectaria con este gobierno municipal, y no planificar con él las inversiones para resolver los problemas de redes".

"Y lo vamos a denunciar alto y claro, lo mismo que estamos denunciando alto y claro lo que acaba de hacer la Diputación Provincial de Cádiz entregando a dedo y en 48 horas a quien le ha dado la gana un volumen de inversiones en la provincia muy importante", ha abundado Espadas, que al respecto ha avisado de que el PSOE llegará "hasta donde haya que llegar en los tribunales, y desde luego denunciándolo ya políticamente, porque es inaceptable".

"Vamos a ponernos manos a la obra, vamos a exigirle a la Junta de Andalucía que aproveche el dinero que llega de la Unión Europea y del Gobierno de España, y vamos lógicamente a apoyar al gobierno municipal de Vejer para que consiga lo que le demandan sus vecinos", ha resumido Espadas para finalizar.