Espadas cree que sería "irresponsable" que el PP bloquease en el Senado el techo de gasto sin una "justificación sólida"

Afirma que no caben negociaciones bilaterales con una CCAA autónoma como Cataluña si suponen un "agravio" para el resto

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha asegurado que sería "irresponsable" que el PP vetara en la Cámara Alta el techo de gasto sin una justificación "sólida", alegando que su aprobación de los Presupuestos debe entenderse "en el interés general de España" y no en una "estrategia partidista".

Así lo ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Senado, donde ha criticado que los 'populares' afloren ya la posibilidad de vetar los Presupuestos cuando ni siquiera se ha iniciado la tramitación parlamentaria de los mismos, todo ello con el fin único de bloquear la acción del Gobierno dirigido por Pedro Sánchez.

"Me parece claramente que si es así, por muy función que sea la del Senado (de bloquear el techo de gasto), si no tuviese una justificación muy sólida, sería irresponsable", ha sostenido el portavoz socialista, señalando que la competencia de la Cámara Alta de obstaculizar los Presupuestos "debe entenderse desde la responsabilidad".

Espadas ha alertado además que el bloqueo de los Presupuestos podría condicionar la llegada de más fondos europeos, ya que la UE exige como "requisito obligado" tener unas cuentas actualizadas. Asimismo, ha señalado que vetar los objetivos de estabilidad perjudicaría a las comunidades, ya que los planes de Hacienda en 2024 pasan por flexibilizar sus objetivos de déficit en un 0,1%.

Por este motivo, le parecería "lógico" que el Gobierno analizara "mecanismos legales" para evitar ese bloqueo en el Senado y cumplir así sus compromisos ante la Unión Europea, en el caso de que el PP pretenda usar la función de veto de una manera "exclusivamente" partidista.

NO A REUNIONES BILATERALES SI SUPONEN UN AGRAVIO

Preguntado por la afirmación de la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, Maria Jesús Montero, sobre que no hay reunión bilateral con Cataluña para negociar la reforma de la financiación autonómica, Espadas ha incidido en que "no caben" negociaciones singulares con un territorios si suponen "un agravio" para el resto.

"Las cuestiones de carácter general, las cuestiones que afectan a todas las comunidades, como es claramente el modelo de financiación, son de carácter multilateral, no pueden ser en ningún caso bilaterales y eso genera un agravio en términos de igualdad y de posibilidad de acceso a los recursos por parte de todas las comunidades", ha explicado el portavoz socialista en el Senado.

Asimismo, ha recordado que los estatutos de autonomía de las diferentes regiones recogen la posibilidad de mantener reuniones bilaterales con el Estado "para cuestiones concretas" que afecten "singularmente a una comunidad y no a las otras".

Sobre las conclusiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer por el Ministerio de Hacienda y al que acudieron todos los consejeros de Hacienda de las comunidades, excepto la de Cataluña, Espadas ha censurado el PP "ya venía con el guion escrito".

"Sabíamos que iban a decir: 'Bueno, pues como no ha venido la consejera de la Generalitat, pues esto es que tienen un tratamiento singular'. No, mire usted, podrá ir o no ir. Lo cierto y claro es que ayer el Gobierno volvió a repetir que no caben reuniones singulares" ha zanjado.