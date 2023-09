Espadas confía en estar celebrando "dentro de un mes" la investidura de Sánchez para "cuatro años más" de Gobierno

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, se ha expresado este sábado confiado en que "dentro de un mes" los socialistas podrán estar "celebrando" una nueva investidura del líder de su partido, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno para "cuatro años más".

Espadas se ha pronunciado así ante más de 3.000 personas, según cálculos de la organización socialista, en un acto público en La Rinconada (Sevilla) con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez; la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández.

El líder del PSOE-A, al que el público asistente, a instancias de Javier Fernández, ha cantado el "cumpleaños feliz" porque lo celebra este 30 de septiembre, ha querido trasladar en este acto el respaldo del PSOE andaluz a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España para que el país siga contando con un "gobierno progresista".

Espadas ha comenzado su intervención subrayando la "diferencia" entre quienes --en referencia al PP-- "se reúnen en el barrio de Salamanca" de Madrid "para insultar", y los socialistas, que se reúnen en La Rinconada, en un recinto llamado 'El abrazo', para "abrazar" y "ser capaz de construir un mundo mejor, una vida en común".

El líder del PSOE-A ha agradecido a Sánchez el "regalazo de compartir un acto" de nuevo con él, y al respecto ha recordado que el presidente en funciones ya abrió "con fuerza" el curso político, a principios de este mes de septiembre, con un acto en Málaga, también en Andalucía.

Tras la investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha vivido esta semana en el Congreso de los Diputados, Espadas ha sentenciado que "ahora sí empieza el verdadero debate", el de "proyecto de país que queremos para España".

"Pedro Sánchez lo consiguió antes y lo va a volver a conseguir ahora", ha augurado el secretario general de los socialistas andaluces, que ha criticado el "espectáculo" dado, a su juicio, por el PP y Feijóo, y en esa línea ha denunciado que, cuando el PP no acepta los resultados electorales, "quiere que se echen las cartas de nuevo". "Han vuelto a contaminar el resultado del 23J, han vuelto a generar tensión y crispación", ha criticado también en alusión a los 'populares'.

Espadas ha reivindicado al PSOE como el partido "del diálogo y el acuerdo", mientras que el PP es el de "la confrontación y el insulto". Y ha criticado, en este sentido, cómo en este último mes, "en vez de centrase en explicar su proyecto de gobierno, se han centrado en insultar y deslegitimar al PSOE".

Para el líder del PSOE andaluz, el PP "no tiene proyecto para España". En estas últimas semanas, ha asegurado, "no se ha hablado de nada de los problemas de la gente y cómo enfrentarlos", lo que ha calificado de "falta de respeto a las Cortes y a la gente". "No ha contado nada y se ha tirado un mes insultando", ha añadido Espadas.

Ha subrayado que "los ciudadanos han dicho que queremos un gobierno progresista y esa es la verdadera lectura del 23J", y ha defendido que España no es lo que la derecha define, "es mucho más" y quiere trabajar unida, y ha augurado que el PSOE lo va a conseguir, porque "garantiza la igualdad pero respetando la diversidad de todos los territorios de España".

CRÍTICAS A MORENO

Además, Espadas ha dedicado críticas al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, al que ha acusado de "llamar al transfuguismo" de diputados del PSOE para que apoyaran la investidura de Feijóo, y de quien ha reprochado que "está obsesionado" con Pedro Sánchez.

"Todo menos preocuparse por Andalucía y sus problemas", ha afeado Espadas a Moreno antes de volver a criticar el voto en contra del PP-A a la iniciativa del PSOE-A esta semana en el Pleno del Parlamento para crear una ponencia con la que "profundizar en el autogobierno" y analizar si se están consiguiendo los objetivos del Estatuto de autonomía, tras rechazar la propuesta socialista, y ha acusado a los 'populares' de no querer "que hablemos en el Parlamento del autogobierno".

MONTERO REIVINDICA LAS APORTACIONES DE GOBIERNOS SOCIALISTAS

En la misma línea, María Jesús Montero también ha puesto en valor la aportación de esta tierra para que pueda seguir avanzando el proyecto socialista en el país, de futuro, de la mano de la gente".

"Dijimos no a un gobierno con la ultraderecha, que dicta sus políticas en territorios como Andalucía", ha aseverado, y ha criticado el teléfono contra la violencia intrafamiliar creado por el Gobierno de Moreno en virtud de un pacto con Vox, así como otras medidas de apoyo "eliminadas en defensa de las mujeres".

Ante esta situación, ha interpelado a Espadas para conquistar la Junta "con un proyecto ilusionante" y ha llamado a "remar en la misma dirección que el Gobierno de España para impulsar esta tierra". Frente a un PP que "ya ha demostrado todo lo que tenía --desidia, lealtad, apatía, manteniéndose en el poder por la confrontación--, tenemos el hombre, la persona, y el proyecto que nos permitirá dentro de poco a tener las riendas de este Estatuto de Autonomía para seguir conquistando el futuro", ha concluido María Jesús Montero.

Finalmente, el alcalde de La Rinconada y secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha iniciado el mitin preguntando a los asistentes si quieren "que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno de España", a lo que el público ha respondido con gritos de "presidente, presidente" dirigidos al líder socialista.

Javier Fernández ha destacado que el recinto que ha acogido este acto se llama 'El abrazo', y es "un lugar para la concordia y la fraternidad", tras lo que ha subrayado la obligación de un presidente de gobierno de "generar un clima de convivencia en el país" y de "concordia". "Esta es tu tarea", le ha subrayado a Sánchez, ante quien ha reivindicado los logros de gestión de gobiernos socialistas. "Con nosotros España avanza y progresa", ha proclamado antes de avisar que "no vamos a permitir que nos quiten la Constitución". "No nos la van a arrebatar", ha exclamado antes de apostillar indicando que "la derecha necesita un nuevo baño democrático" en España.

Tras ello, ha sostenido que "ser socialista es ser controvertido, por qué no", pero también "pertenecer al partido más democrático que tiene este país", que "puede permitir tener puntos de vista diversos" en su seno, si bien "por encima de todo" hay que ser "humildes y leales, y tenerle respeto al secretario general del partido, al que hemos elegido", ha exclamado antes de concluir que "no hay militantes 'a' y 'b', sino que todos somos militantes socialistas".