Espadas augura que el equipo al frente de Salud "no acabará la legislatura": Su "desastre" de gestión "no da más de sí"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha augurado este lunes que "el equipo al frente" actualmente de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía --que dirige Catalina García-- "no acabará la legislatura" por su "desastre" de gestión, que "no da más de sí".

Así lo ha trasladado Juan Espadas de un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía en Sevilla en colaboración con Fundación Cajasol y con el patrocinio de Cepsa y Atlantic Copper, al que, entre otros, han asistido el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz; y la mayoría de secretarios provinciales del PSOE andaluz y presidentes socialistas de diputaciones, además de la secretaria general de CCOO-A, Nuria López.

El secretario general del PSOE-A ha advertido de que la gestión de la sanidad pública es "el talón de Aquiles" del Gobierno de Juanma Moreno que "sufren los 8,5 millones de andaluces", y al respecto ha subrayado que el personal sanitario de la comunidad lleva "semanas movilizándose" en Andalucía a la espera de que por parte de la administración se alcance "un acuerdo para mejorar la Atención Primaria".

Al respecto, ha querido dejar claro que "el PSOE va a apoyar un buen acuerdo" si éste se alcanza y que "luego tenga garantías de cumplimiento", según ha apostillado para advertir al respecto de que "hasta ahora lo que se ha firmado no se ha cumplido".

De igual modo, Espadas ha acusado a la Junta de actuar en el ámbito de la sanidad "claramente al margen de la legalidad", de forma que el Gobierno de Andalucía "se está saltando todos los procedimientos de licitación pública a la hora de derivar conciertos públicos a la sanidad privada".

"Se están adjudicando recursos públicos a la sanidad privada con la excusa de reducir las listas de espera" cuando éstas no se están recortando, y sin optar por la "concurrencia pública", según ha insistido en denunciar Juan Espadas, que ha criticado la "absoluta opacidad" con la que, en su opinión, se conduce el Gobierno de Juanma Moreno en esta materia.

Espadas ha diferenciado además la situación que atravesaba la sanidad andaluza en los años de la anterior crisis económica, en torno a los años 2012 y 2013, cuando, según ha manifestado, se produjo una "caída de ingresos" para la administración autonómica que redujo la inversión en la que era la "joya de la corona" de Andalucía en ese momento y ante la que la Junta "no tuvo capacidad de maniobra", según ha sostenido el dirigente socialista.

Ha aludido así a la necesidad de "arreglar" el modelo de financiación autonómica para que Andalucía cuente con una "entrada de ingresos estable" que pueda invertir en "sanidad, educación y dependencia".

Frente a ese contexto, Espadas ha remarcado que en la actual crisis, derivada de factores como la pandemia de Covid-19, "sí que han llegado a Andalucía" recursos económicos "de manera ingente", a través, por ejemplo, de "transferencias extraordinarias" por parte del Gobierno central.

"MODELO MIXTO DE GESTIÓN" SANITARIA DEL GOBIERNO DEL PP-A

Por tanto, el problema ahora, según ha opinado el líder del PSOE-A, no es por falta de fondos, sino por el "modelo mixto de gestión de la sanidad" que, "desgraciadamente", tiene el PP, que no pasa "sólo por el de los conciertos sanitarios de toda la vida para atacar las listas de espera", según ha apostillado, sino que incluye no invertir lo suficiente en la sanidad pública y trasladar "recursos públicos de manera creciente a la privada".

Con esa política "estás reforzando el aseguramiento privado y dejando en la sanidad pública lo que no es rentable en la privada", ha advertido Espadas, que ha denunciado que ese modelo lleva hacia "el camino que inició hace ya muchos años la Comunidad de Madrid", y que es "radicalmente diferente" al que defiende el PSOE y que por eso este partido quiere "revertir", según ha enfatizado.

Espadas ha considerado que Juanma Moreno "aún no ha demostrado que sepa gestionar eficientemente la sanidad pública", y "parece como si hubiera aceptado que la sanidad pública no va a mejorar y, por tanto, tiene que invertir en la privada", una premisa que los socialistas "no aceptamos", porque creen que "claro que puede mejorar" la sanidad pública y "tiene que mejorar", según ha abundado.

Ha añadido que "el debate ahora debería ser en los próximos años cuánto quieren los andaluces que se invierta en los presupuestos de Andalucía en sanidad pública, porque tiene que ser más" y "el gasto sanitario tiene que crecer", ya que en esa variable Andalucía está "al final de la cola", según ha advertido.

Así las cosas, Espadas ha tachado de "desastre" la "gestión sanitaria" del Gobierno de Moreno, y ha augurado que ésta "no va a acabar esta legislatura". "Desde luego, no el equipo que está al frente de la Consejería", que "no da más de sí", ha zanjado el líder del PSOE-A.