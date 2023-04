Espadas apuesta por la gestión "directa" de los fondos europeos por los municipios frente a la "incapacidad" de Moreno

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha apostado este sábado de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo por que los municipios puedan "gestionar directamente los fondos europeos" frente a la "incapacidad" del Gobierno de Juanma Moreno, que, según los números ofrecidos por Espadas, "sólo alcanza el 12% de ejecución de estos recursos transferidos por el Ejecutivo central".

En su intervención en el acto de clausura de una jornada del PSOE sobre mundo rural, celebrada en Úbeda (Jaén) y en la que ha participado el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de los socialistas andaluces ha animado a los ayuntamientos y diputaciones de Andalucía a ser "bandera en España" gestionando "directamente" fondos europeos de reconstrucción y transformación ante la "incapacidad de Moreno".

"Tenemos que revertir ese lastre", ha arengado Espadas, que se ha mostrado convencido de que los alcaldes socialistas van a ser "aún más eficientes desde ayuntamientos y diputaciones", apostando ante el 28 de mayo por que los municipios puedan "gestionar directamente los fondos europeos. No se nos va a ir ese tren en Andalucía, lo gestionaremos con alcaldes socialistas, con proyectos ambiciosos".

En este punto, el secretario del PSOE andaluz ha exigido a Moreno "respeto" a los ayuntamientos y las diputaciones, a los que le ha pedido que "escuche en vez de imponer". Asimismo, Espadas ha instado a los candidatos socialistas a "salir a la calle y defender lo que piensa la mayoría, lo que queremos para todos, explicar las políticas que cambian la vida de la gente y hacen a España referencia en Europa".

Para Espadas, los alcaldes socialistas están llamados a ser los "agentes" que reclaman a Moreno y a su Gobierno que "cumplan con sus competencias" y "esté a la altura de lo que necesita" Andalucía en financiación local y en servicios públicos. En este punto, el responsable del PSOE regional ha defendido que la sanidad, la educación y la dependencia "tienen que funcionar".

Por ello, ha mostrado su respaldo a las "reivindicaciones justas" de los representantes municipales en torno a estos servicios, que están "bloqueados y deteriorándose" con Moreno, al que ha acusado de "asfixiar" a los ayuntamientos en políticas sociales que son competencia "exclusiva" de la Junta pero que financian "mayoritariamente" los municipios, como la ayuda a domicilio.

Espadas ha criticado el "deterioro" de la Atención Primaria y la sanidad público porque Moreno "no está haciendo bien su trabajo, no aprovecha de verdad los fondos transferidos por el Gobierno de España para "reforzar" el sistema público y se dedica, ha sostenido, "a desviar más recursos públicos a la privada". "No lo podemos permitir y de eso también pedirán cuentas nuestros alcaldes" en la campaña del 29M, ha anunciado.