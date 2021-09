Espadas apoya el fondo de compensación pero aboga por un acuerdo PSOE-PP

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha respaldado la propuesta de un fondo de compensación si se retrasa la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica, aunque ha abogado por un acuerdo político entre los socialistas y el PP que evite tener que impulsar una solución transitoria.

En una comparecencia conjunta ante la prensa con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el líder del PSOE andaluz ha dicho: "Si no vemos voluntad para alcanzar el consenso cuando conozcamos la propuesta que hace el Gobierno de España a partir de noviembre, volverá a abrirse una brecha y habrá que buscar un fondo que compense esa situación si se sigue alargando".

El dirigente socialista andaluz ha hecho estas manifestaciones al ser preguntado sobre la "alianza" que han sellado este martes los presidentes de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), y de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (PSOE), para urgir a la reforma del modelo de financiación autonómica y pedir hasta entonces un fondo transitorio de compensación.

Espadas ha apostado por un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios y ha añadido: "Si eso es así, seguramente no necesitaremos buscar fondos de compensación".

"Si no hay un acuerdo entre el PP y el PSOE no va haber acuerdo de financiación, tiene que haber acuerdo político, sólo así puede haber un nuevo modelo", ha agregado.

Ha asegurado que él va a trabajar por ese acuerdo y ha apostillado: "No me dolería en prendas sentarme con (Isabel) Díaz Ayuso, si no lo hace Moreno Bonilla, como ha hecho hoy con Ximo Puig".

En su opinión, no va a haber un acuerdo hasta que no haya "una capacidad de equilibrio entre el conjunto de las comunidades y entre los dos partidos más importantes de ese país", por lo que el PSOE se va a poner "en esa dinámica de búsqueda de acuerdo", ha insistido.

Por su parte, Ximo Puig ha reiterado que la alianza entre Andalucía y la Comunidad Valenciana "no va contra nadie, no se trata de generar frentes, sino de generar alianzas pensando en las personas".

Puig ha valorado el "talante" del PSOE de Andalucía: "Me parece una actitud encomiable; estar en la oposición no es berrear todos los días, no es romper los puentes, es ser útil, sensato, racional y defender a los ciudadanos" porque "más allá del interés partidista está el interés general".

En su opinión, eso es lo que está haciendo el PSOE de Andalucía, al tiempo que ha subrayado que "proponer y respaldar cuando sea necesario acciones que van en beneficio de Andalucía genera estabilidad institucional, confianza en la ciudadanía y esperanza". EFE

