Espadas anuncia a Sánchez: "vas a contar con el PSOE-A detrás" y percibe cambio en Andalucía como "medida inteligente"

El alcalde de Sevilla y candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha afirmado este sábado, durante su intervención en el Comité Federal de este partido, apoyándose en una cita de Albert Einstein, que "la medida de la inteligencia es la capacidad de cambio", por lo que ha colegido que tras las primarias celebradas en Andalucía "hemos tomado una medida inteligente", así como ha anunciado al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "vas a contar con la Federación detrás, con el Partido Socialista de Andalucía y respaldando las políticas del Gobierno".

Espadas ha protagonizado este sábado una intervención en el máximo órgano del PSOE entre congresos que se ha prolongado durante veinte minutos y ha seguido a la de Pedro Sánchez, quien ha abierto la reunión de este órgano.

En una intervención abierta a los medios de comunicación, el candidato del PSOE andaluz a la Presidencia a la Junta de Andalucía ha retratado al Gobierno de Sánchez como "el Gobierno que lo ha tenido más difícil", por lo que ha abogado seguidamente por que "no sobra nadie" y ha reclamado a su partido que "apoye en bloque la labor del Gobierno, sin fisuras", tras apelar a un escenario político que ha retratado con "decisiones complejas, controvertidas", en alusión velada a los indultos a los políticos catalanes condenados por la convocatoria de un referéndum independentista.

Espadas ha defendido las elecciones primarias del PSOE de Andalucía, que ha supuesto de facto el cambio en el liderazgo orgánico de esta organización tras derrotar Espadas a la secretaria general, Susana Díaz, por 15 puntos de diferencia, que "ha sido un proceso ejemplar, ilusionante", después de que haya esgrimido que las primarias "es un mecanismo del que no dotamos que, cuando lo hacemos bien, une al partido, lo hace más fuerte".

"Hemos recuperado la iniciativa política en Andalucía", ha sostenido Espadas, quien ha estimado que de igual de forma su partido "ha recuperado la ilusión en la militancia".

El alcalde de Sevilla y candidato del PSOE a la Junta de Andalucía ha reivindicado que su elección en las elecciones primarias ha traído consigo "la mayor participación que se recuerda", de manera que ha colegido que su liderazgo electoral parte de "la fuerza más grande que ha tenido un candidato a las elecciones con el apoyo de la militancia y de las bases".

Espadas ha defendido el proceso de cambio que ha traído consigo las elecciones primarias del PSOE de Andalucía, convencido de que "los retos se consiguen cuando se dan pasos adelante", planteamiento que le ha llevado a reclamar decisiones "ambiciosas, valientes", por cuanto ha esgrimido que "la continuidad, el conservadurismo no nos garantiza el éxito", como ha puesto de manifiesto en el hecho de que el PSOE de Andalucía fuera la fuerza más votada en las elecciones al Parlamento de Andalucía en diciembre de 2018 con 33 escaños conseguidos, aunque esa victoria no impidió "perder la confianza de los ciudadanos y no conseguimos gobernar", por lo que ha reivindicado tener "la confianza necesaria para ganar las próximas elecciones".