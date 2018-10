Espadas anuncia mesa de negociación el viernes con sindicatos con nuevas plazas de servicios sociales en RPT

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha anunciado que este viernes se ha convocado una mesa de negociación con los sindicatos municipales donde el gobierno local planteará una propuesta concreta de creación de nuevas plazas de servicios sociales dentro de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para estabilizar la plantilla, una acción que se encuentra ligada a la moción que se llevará al próximo pleno para establece una hoja de ruta de estos servicios en la ciudad.

A preguntas de los periodistas, tras visitar uno de los nuevos ecopuntos que se instalarán en toda la ciudad, Espadas ha explicado que este martes ha mantenido una reunión con los representantes sindicales, después de que se hayan convocado movilizaciones el jueves en las áreas de Servicios Sociales y de Mujer y entre el 5 y el 7 de noviembre por parte de la totalidad de la plantilla municipal.

En este marco, Espadas ha explicado que en el encuentro se ha detallado a los trabajadores la situación que hay, especialmente en Servicios Sociales, poniendo como ejemplo que en unos días se termina el programa de refuerzo a la dependencia, cofinanciado por la Junta de la Andalucía. "Llevamos meses intentando hacer contrataciones en algunas unidades de trabajo y no se ha dejado de trabajar en ningún momento para estabilizar plantilla y fijarla en la RPT", advierte.

Ante ello, anuncia que el viernes se llevará ya una propuesta de nuevas plazas de Servicios Sociales en la RPT y además se planteará al Pleno una moción que recoge una hoja de ruta para este área para los próximos meses, una hoja que incluye "decisiones inmediatas" como la que se analizará este viernes en la mesa de negociación.

Destaca la propuesta de "definitiva creación" de estructuras propias con el objetivo de abordar la situación generada por los programas financiados por otras administraciones, que actualmente producen "inestabilidad a trabajadores y conlleva que durante determinados meses se tenga menos personal del necesario".

Respecto a la cobertura de vacantes y a las contrataciones no realizadas, subraya el informe negativo de Intervención y las restricciones de la normativa estatal, ya que "aún no se han removido las restricciones a la contratación de empleo público en los ayuntamientos del país". "Sigo trabajando por que se puedan flexibilizar y cambiar. No bajaremos la guardia para conseguir nuevas contrataciones de manera inmediata", sentencia.