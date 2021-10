Espadas "aguanta sin romper" su oferta de apoyar el Presupuesto pese a "silencio absoluto" de Junta a sus propuestas

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha anunciado este martes que va a "aguantar" al menos hasta este miércoles en su oferta de acordar el proyecto de Presupuestos andaluces para 2022 sin "romper" la misma pese al "silencio absoluto" del Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) a las propuestas que el Grupo Socialista ha trasladado a la Junta para apoyar en el Parlamento las cuentas autonómicas del año que viene.

Así lo ha trasladado el secretario general del PSOE-A en una rueda de prensa en la sede del partido, en Sevilla, a 24 horas del inicio del Debate sobre el estado de la Comunidad en el Pleno del Parlamento, que es el hito que el líder socialista pone de plazo para que el Gobierno andaluz responda a las propuestas que los socialistas le han trasladado.

Juan Espadas ha subrayado que "la tramitación parlamentaria del Presupuesto es una cosa y un acuerdo sobre la base de un diálogo entre fuerzas políticas sobre el Presupuesto que vaya al Parlamento es otra", y él ha abogado por esto último, por "un diálogo de otro nivel, pero veo que de nivel andamos cortitos", ha lamentado.

A "menos de 24 horas" para el inicio del Debate del estado de la Comunidad --que, según ha llamado la atención, se ha convocado antes de que se presente el proyecto de Presupuestos de 2022--, y a una semana de que el Consejo de Gobierno apruebe el anteproyecto de las cuentas del año que viene, Espadas ha dicho que no va a ser él quien "rompa la posibilidad de diálogo y de un acuerdo", y va a "esperar" a que sea el Gobierno andaluz quien "rechace" esa oferta, porque es el Ejecutivo quien tiene la posibilidad de poner el Presupuesto sobre la mesa, según ha remarcado.

"Yo aguanto", ha aseverado Espadas, quien, no obstante, ha avisado de que este miércoles, en el debate parlamentario, la portavoz socialista, Ángeles Férriz, "va a preguntar al presidente" de la Junta, Juanma Moreno, "si es que entiende que dialogar sobre el Presupuesto consiste en no contestar a las propuestas del PSOE".

Eso, según ha aseverado el líder socialista, "no es diálogo, sino un monólogo", y lo que él plantea "no es chantaje emocional" --expresión utilizada por el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs)--, y ni siquiera "un chantaje, sino seriedad y rigor", según ha abundado Juan Espadas, quien ha descartado también que plantee un "ultimátum", y ha defendido que lo que reclama es "simplemente una respuesta, un 'sí', un 'no', o una alternativa" por parte del Gobierno andaluz a las propuestas "concretas" que los socialistas le han trasladado.

