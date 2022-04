Espadas afirma que a Moreno ya "le está faltando tiempo para que los andaluces decidan" en las urnas

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha manifestado este martes que al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ya "le está faltando tiempo para que los andaluces decidan" en las urnas.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Espadas --candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta-- ha señalado que Moreno lleva mucho tiempo "deshojando la margarita" sobre la fecha electoral y de lo que le sirve diariamente es para que no se hable de los problemas de Andalucía y de "la incapacidad de gestión" de su Gobierno.

"Hay que ser serios con los andaluces y, sobre todo, hablar de sus problemas y no de los cálculos electorales del PP", según ha indicado Juan Espadas, quien ha expresado que desde hace meses estamos en una situación de "estancamiento" en el Gobierno andaluz, que se ha instalado "en el tacticismo electoral y en buscar el hueco" en el que convocar las elecciones.

"No hay pulso ni decisiones ni gestión, lo que es muy peligroso en unos momentos en los que los andaluces necesitan la recuperación económica, medidas frente a la inflación y, en definitiva, un gobierno que gobierne", ha apuntado.

En este sentido, ha señalado que a Moreno "ya le está faltando tiempo para que los andaluces decidan". Ha recalcado que Andalucía necesita generar empleo y no que no se estén ejecutando los presupuestos que en este momento tiene la comunidad o las transferencias que llegan del estado. Ha reprochado además a Moreno que no hable ni un solo día de proyectos estratégicos para la financiación que viene de Europa.

Espadas se ha mostrado convencido de que, como ya ocurrió en las elecciones de diciembre de 2018, el PSOE-A va a ganar los próximos comicios autonómicos, "al margen de lo que digan las encuestas". Ha señalado que el electorado andaluz tiene que saber que el PSOE-A está en condiciones de gobernar con "un proyecto nuevo, renovado y con capacidad de gestión demostrada", justo lo que "no ha sido capaz de demostrar del Gobierno de Moreno, que más allá de la propaganda no ha hecho nada".