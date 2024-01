Espadas afea a Moreno que "confronte" con Junts pero no con barones del PP en defensa del modelo andaluz de financiación

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha instado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), a que "dé la cara y defienda Andalucía" en relación al sistema de financiación autonómica "confrontando con otros modelos" que defienden 'barones' regionales del PP como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o su homólogo en la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, de modo que el presidente andaluz no se limite a "confrontar" sobre esta cuestión con Junts, el partido independentista catalán que tiene entre sus referentes al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Juan Espadas se ha pronunciado así en una atención a medios durante una visita a Los Palacios y Villafranca (Sevilla), y a preguntas de los periodistas sobre uno de los acuerdos que Junts anunció este miércoles que había alcanzado con el Gobierno, para la publicación inmediata de las balanzas fiscales.

El líder del PSOE andaluz ha defendido que el "punto de vista" del PSOE respecto al tema de la financiación autonómica "y todo lo que se desprenda de ella está muy claro, y más aún" en lo que respecta al PSOE-A, y sobre este asunto "la pregunta es" si Juanma Moreno "está o no dispuesto a defender el modelo en el que Andalucía cree respecto a la financiación autonómica y el reparto de los recursos con un criterio de igualdad, de solidaridad entre territorios".

"¿Está dispuesto el señor Moreno Bonilla a ir al Senado de España y defenderlo? Porque si es así, me va a tener al lado", ha abundado Juan Espadas, que ha criticado que el presidente de la Junta "confronta con Junts respecto a esta cuestión, y yo podría confrontar también, pero no está dispuesto a confrontar con la señora Ayuso o con el presidente de Galicia, que defienden un modelo también diferente al de Andalucía".

En esa línea, Espadas ha manifestado que a Moreno "ya se le ve el plumero" si "simplemente quiere seguir desgastando, criticando o confrontando con catalanes, con vascos o con otros territorios, pero no aporta nada a la solución del problema", y ha subrayado que él ha invitado al presidente de la Junta a sacar adelante el modelo de financiación autonómica de Andalucía "que defendemos el Partido Socialista y el Partido Popular buscando un acuerdo con otros territorios, no confrontando sin más, sin aportar una solución al problema".

En esa línea, el también portavoz del Grupo Socialista en el Senado ha manifestado que "no se va a resolver el nuevo modelo de financiación autonómica hasta que las comunidades nos pongamos de acuerdo con el Gobierno", y "ya sabemos la diferencia en lo que plantean para el modelo de financiación Cataluña, la Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia o Andalucía", y "lo que hay es que llegar a un acuerdo".

Tras criticar que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, rechazó "crear una comisión de trabajo" como le proponía el líder del PSOE y jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "que avanzara políticamente entre la posición de las comunidades gobernadas por el PP o el PSOE", que "son la inmensa mayoría" de las regiones de España, Espadas ha insistido en preguntar si el presidente de la Junta "está de acuerdo con el planteamiento que hace el presidente de Galicia respecto a la financiación autonómica o con el modelo que plantea Ayuso en la Comunidad de Madrid", porque "eso no es lo que defiende Andalucía", según ha enfatizado.

ESPADAS PIDE "VALENTÍA" A MORENO "PARA IR AL SENADO"

Al hilo, el líder de la oposición en Andalucía ha pedido "valentía" a Moreno "para ir al Senado y defender el modelo de financiación de Andalucía", y si lo hace contará "con el respaldo del PSOE", pero a la vez tendrá que "enfrentarse" con Ayuso o Rueda, "que defienden modelos distintos", según ha insistido en señalar Juan Espadas.

A la pregunta de si no lleva a un mayor enfrentamiento el que se conozcan las balanzas fiscales entre comunidades, el líder socialista ha respondido que "no es un problema de conocer o no", y "lo que no podemos es renunciar a una parte de los argumentos".

Al respecto, ha aseverado que "Andalucía tiene una propuesta de modelo de financiación autonómica justo" que "se puede defender con solvencia frente a lo que plantee un partido en Cataluña o lo que planteen otros presidentes autonómicos".

"A mí no me da ningún miedo esto, porque nosotros siempre hemos defendido que el criterio de la población debe ser el fundamental para distribuir los recursos del Estado y garantizar los servicios básicos", ha expresado Espadas antes de preguntar que "si eso lo defiende el PSOE, y parece que el señor Moreno Bonilla está de acuerdo en Andalucía, ¿por qué no lo defendemos juntos?".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"¿Por qué no confrontamos y debatimos, desde el punto de vista parlamentario, en el Senado de España con las propuestas que pueda tener otro partido político, por ejemplo, Junts?", ha seguido preguntando Espadas antes de denunciar que "hay una consigna" por parte de Feijóo para "no debatir el modelo de financiación autonómica en el Senado para que no haya contradicción entre sus presidentes autonómicos en esta cuestión", y eso "es lo que está ocultando realmente" Juanma Moreno, según ha sostenido Juan Espadas.