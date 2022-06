Espadas afea al PP "bromas pesadas" en temas como sanidad o violencia de género y sus "coincidencias" con Vox

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones andaluzas del 19 de junio, Juan Espadas, ha criticado este sábado algunas "bromas pesadas" que, a su juicio, se escuchaban este pasado viernes por boca de representantes del PP en relación a temas como la sanidad o la violencia de género, un asunto este último sobre el que, además, ha reprochado a los 'populares' sus "coincidencias" con Vox.

Espadas se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas en una atención a medios durante una visita al centro deportivo Amate de Sevilla al inicio de la segunda jornada de campaña electoral en Andalucía.

El candidato socialista se ha referido, en concreto, a la propuesta que este pasado viernes realizaba el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, para que las televisiones de los hospitales públicos andaluces funcionen de manera gratuita en la próxima legislatura, y a un comentario del alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano (PP), por el que el regidor pidió disculpas posteriormente tras aludir a la violencia de género al hacer un comentario sobre la mano vendada con la que apareció en un mitin en su localidad en el que interveno también el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Juan Espadas, que también ha señalado que el PP y Vox defienden "una propuesta de sociedad que no es incluyente" en relación a las personas inmigrantes, que "no es solidaria, integradora", ha defendido que "los andaluces toman buena nota de las coincidencias en determinadas cuestiones entre el PP y Vox".

"El PP intenta ocultarlas, a veces con silencios muy cómplices, y a veces con bromas pesadas", ha continuado el líder socialista, quien al hilo ha considerado una "broma pesada" que Juanma Moreno defendiera que la sanidad pública era una "prioridad" para él "cuando la atención primaria" en Andalucía "se está cayendo a cachos, cuando tu médico de cabecera no te da cita antes de 15 días, cuando tenemos listas de espera de patologías de enfermedades, como el cáncer, que no pueden esperar seis meses en una lista".

"Con todo eso, y siendo la última comunidad autónoma en camas hospitalarias, lo único que parece que tiene que decir el señor Moreno Bonilla, no sé si como una broma pesada, es una iniciativa que no es mala, que es positiva, que es la de la televisión, en este caso a cargo de la Junta de Andalucía, en las habitaciones de los hospitales públicos, pero que evidentemente dice a las claras cuál es la sanidad pública que quiere el señor Moreno Bonilla", ha reflexionado Juan Espadas.

Al respecto, ha expresado su deseo de que el próximo lunes, en el debate a seis entre los principales candidatos a la Junta programado en RTVE, pueda debatir con Moreno "sobre si esas son sus prioridades" para la sanidad pública.

VIOLENCIA DE GÉNERO

En relación a la violencia de género, Espadas ha subrayado que este asunto "no puede ser objeto de ningún tipo de broma pesada por parte de un responsable del Partido Popular", y ha advertido a la ciudadanía de que "ya son demasiadas coincidencias en relación con la lucha contra la violencia de género entre el Partido Popular y Vox".

En esa línea, ha emplazado al PP a aclarar "si comparte, como parece, a veces por acción y otras por omisión, esa rebaja y restricción de la importancia y el peso que tienen las políticas de igualdad y de violencia de género en la sociedad andaluza", para que los andaluces puedan elegir el 19 de junio "entre una opción que recorta derechos, los de las mujeres, y una opción de avance y de progreso como es la del Partido Socialista", según ha defendido.

Sobre las disculpas del alcalde de Estepona, Espadas se ha preguntado "si les sirven a las mujeres", y ha añadido que la cuestión es "si este tipo de bromas o este tipo de declaraciones realmente no están mostrando a las claras cuál es la falta de compromiso para poner una línea clara y transparente entre las políticas de los demócratas y de los que defienden los derechos humanos, entre otros, la igualdad entre mujeres y hombres, y la lucha contra la lacra más importante que tiene la sociedad ahora mismo, la violencia de género y los asesinatos machistas".

"Es muy duro escuchar ese tipo de declaraciones cuando hace unos días eran asesinadas dos mujeres", ha añadido Espadas al hilo de las palabras del alcalde de Estepona, quien, al hacer referencia a su mano vendada, comentó en el referido mitin que no había "metido la mano donde no debiera", y había sido "un simple accidente doméstico". "Tampoco tiene que ver con la violencia de género ni tampoco me he abofeteado con nadie. No lo he hecho en mi vida y no lo voy a hacer", añadió el regidor en unas palabras por las que posteriormente pidió disculpas.

DEBATE A SEIS

Por otro lado, de cara al debate del lunes, Espadas ha señalado que él planteará "claramente que hay dos alternativas el 19 de junio", de las que una es la "coalición PP-Vox", una "coalición de derecha y ultraderecha que defiende claramente una restricción de derechos claves, el primero de ellos el derecho a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres", que es algo que "nos parece capital que se debata, y que el señor Moreno explique esas coincidencias con Vox", según ha añadido.

Al respecto, Espadas ha avanzado que instará a Moreno a que "aclare si, efectivamente", apuesta, como "dijo públicamente", por el "modelo de gobierno" implantado en Castilla y León, de coalición entre PP y Vox presidido por el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco.

De igual modo, el candidato socialista pretende debatir el lunes sobre "el modelo de sociedad que queremos, y cuáles son los pilares sobre los que él basan la generación de empleo y el acceso al empleo por parte de toda la sociedad, y de manera importante el de nuestros jóvenes", así como sobre los servicios públicos fundamentales como el de la sanidad.

Eso, según ha continuado Espadas, "significa hablar de una vez por todas de si queremos o no salir de ser la penúltima comunidad autónoma en gasto sanitario por habitante", que debe "ser un objetivo de legislatura", según ha remarcado antes de criticar que Moreno se ha dedicado durante sus años de gobierno a "transferir recursos a la sanidad privada, no invertir en la pública".

Espadas también ha aludido a la educación pública, sobre la que quiere preguntar a Moreno si desde la Junta van a "seguir suprimiendo unidades educativas" tras hacerlo con "1.200 en esta legislatura", en vez de "bajar las ratios y mejorar la calidad de la enseñanza en las aulas" como, según ha subrayado, defiende el PSOE-A.

Además, ha citado la dependencia y el cuidado de las personas mayores, sobre lo que ha tachado de "inaceptable seguir manteniendo un tiempo de espera de casi 700 días en una lista de espera que, al final, lo que produce es el resultado de que fallezca aquella persona que está esperando ese recurso, porque los tiempos son absolutamente inasumibles".

"Creo que hay temas suficientes sobre los que debatir", ha resumido Espadas, quien ha expresado su deseo y la voluntad del PSOE-A por que dicho debate televisado sea "respetuoso, sereno y constructivo", y no pase "sencillamente por tirarnos los trastos a la cabeza unos partidos y otros, porque la gente está sencillamente harta de eso", según ha avisado.