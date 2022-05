Espadas advierte: "Hay un candidato que suma con la ultraderecha y otro que le para los pies", el PSOE-A

Se compromete a crear un Consejo de Alcaldes para que haya una "interlocución directa" entre la Junta y los municipios

El candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha pedido "cuidado" a los votantes en las elecciones del 19 de junio porque, reduciendo las posibilidades de gobierno a PP y PSOE, "hay un candidato que suma con la ultraderecha y otro que le para los pies", preguntándose que "¿a cuál vais a elegir?".

"Cuidado con el moderado que es el tapado y con el que pide el voto para acabar gobernando con la ultraderecha", ha dicho Espadas, que ha recriminado al candidato a la Presidencia por el PP, Juanma Moreno, que "si no quisiera pactar ya lo habría dicho". Sin embargo, asegura que se mantiene callado "porque es presidente con los votos de la ultraderecha" y porque "no lo va a hacer".

Así lo ha señalado Espadas en un acto municipalista en Granada, en el que también han participado el vicepresidente primero del Congreso y secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; el secretario de Organización del PSOE-A, Noel López, y el alcalde de Granada, Paco Cuenca. Desde allí, ha situado al PSOE-A como la alternativa de gobierno capaz de "parar los pies" a la ultraderecha.

Espadas ha hablado de que las del 19 de junio son unas elecciones "municipalistas" que van a ser la antesala a unas elecciones municipales "porque se va a decidir qué políticas hace la Junta en tu pueblo o en tu barrio". Ante esto, ha recordado que "la ultraderecha dicen que no creen en la Junta de Andalucía, en la autonomía, a eso lo llamo yo faltar el respeto a la memoria de esta tierra" y ha recriminado que "no se puede gobernar con quien dice eso de nuestros pilares básicos de Andalucía".

Por eso, para Espadas, ir a votar en los próximos comicios "significa protegerte de aquellos que de manera clara y directa vienen a decirte a la cara que todo lo que se ha construido en derechos, libertades y legislación, y en apoyo a la diversidad o la igualdad efectiva en una tierra que quiere autogobierno, a todo eso no se le puede venir diciendo que sobra y que se lo quieren cargar".

En este sentido, el socialista Juan Espadas ha defendido que en el PSOE-A "nos tomamos en serio las propuestas de los andaluces, y no otro tipo de milongas". Así, ha comparado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, con la fábula del "rey desnudo", porque al igual que a éste nadie le decía que iba desnudo por la calle, a Moreno "nadie quería decirle que Andalucía no estaba mejor que hace tres años, está peor".

De este modo ha considerado "más que necesarias" las elecciones del próximo 19 de junio. "Es el momento de decirle al rey desnudo que va en pelotas; no ha cumplido lo que dijo ni ha estado a la altura". Con esta palabras, Espadas ha defendido que Andalucía "quiere más" y ese cambio lo quiere desde la democracia y las urnas y aquí el PSOE se ha postulado como "un equipo ganador".

Por eso, ha incidido en que "no se vota al que suma contra la ultraderecha", porque "si votamos al PP perdemos todos, pero si votamos al que frena a la ultraderecha, ganamos todos".

CONSEJO DE ALCALDES

Durante su intervención en el acto de Granada, Juan Espadas ha destacado la importancia del municipalismo en las políticas que se tienen que desarrollar en Andalucía y se ha comprometido este domingo a crear un Consejo de Alcaldes para que exista una "interlocución directa y clara" entre el Gobierno autonómico y los municipios.

"Las cosas van a cambiar en Andalucía. La Junta se va sentar sí o sí con los alcaldes y alcaldesas a defender los intereses de los vecinos todos los días", ha augurado Espadas si él está al frente del Gobierno autonómico, para conseguir que se les escuche, conocer sus prioridades y dar solución a las necesidades de cada territorio.

Así, ha apuntado que ese Consejo de Alcaldes sigue la estela del trabajo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos: "conectarse, preguntarles, contarle y analizar una estrategia conjunta"; porque, como ha añadido, "esto ya no va solo de infraestructuras ni equipamientos, esto va de personas y, ahora más que nunca, va de cuidar a la gente y de ver realmente cuáles son sus problemas".

De este modo ha defendido un Gobierno de España y un PSOE-A "comprometido con el territorio" frente a una Junta de Andalucía "que no ha tenido problemas, y los trabajadores no van a elegir a los que no han tenido problemas", ha dicho Espadas para diferenciar que "el problema es que crece la desigualdad, la brecha que nos separa entre los que quieren, tienen y se lo pueden permitir y los que quieren, no tienen y un gobierno que puede les tiende la mano".

Con esto, ha defendido que el Consejo de Alcaldes tratará de crear una estrategia frente al problema del empleo, donde ha puesto en el centro a los jóvenes y la iniciativa socialista de asegurarles su primera oportunidad laboral. "Tenemos que ser el gobierno autonómico capaz de darle la vuelta al calcetín" a la situación del empleo, ha dicho, asegurando que, "la derecha no lo va a hacer".

Del mismo modo ha hablado de la sanidad y la educación pública. El socialista ha recriminado que durante la pandemia la Junta "no ha respondido" y hayan sido los ayuntamientos los que han intervenido para desinfectar residencias de mayores y colegios. "Vergüenza le tenía que dar, lo único que le han pedido los ayuntamientos; con los millones de euros que mandó Sánchez y que no se han gastado", ha afeado, al tiempo que ha puesto en valor el proceso de vacunación del Gobierno de España y la medida de los ERTE.

En educación, ha criticado que "lo único que ha hecho Moreno Bonilla es reducir unidades educativas, es decir, recortar. Y qué casualidad que siempre a la pública". Así, ha incidido en que el objetivo del Gobierno andaluz es "reducir la oferta pública, al igual que en la sanidad, para ir desviando el modelo de sociedad al sistema privado". "No se mercadea con la salud y la educación", ha dicho entonces Espadas, para defender que esas son dos de las "conquistas" de los gobiernos socialistas.

En el caso de los mayores, se ha preguntado "cuál ha sido alguna inversión", lamentado la "falta" de iniciativa en los centros de participación activa; y en materia de dependencia, "ni os pregunto". "Fuimos vanguardia en todas las políticas públicas y ahí especialmente", ha recordado Espadas con la Junta socialista, afeando que el gobierno de Rajoy "no puso ni un duro" en esta materia.

Esta mesa de encuentro también abordará la planificación de territorio y las inversiones "con gran participación", lo que estrategia de para Espadas "nos situaría en una Andalucía diferente". "Yo lo que quiero es sentarme con todos los alcaldes para hablar de planificación", ha dicho, aludiendo a temas como la movilidad, la calidad del aire, embalses, carreteras, así como llegar a acuerdos con la iniciativa privada para el avance de Andalucía.