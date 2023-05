Espadas acusa a Moreno de "mentir" sobre Trebujena: No he autorizado nada de ese proyecto

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "mentir" por asegurar que Espadas fue el primero en dar el visto bueno a un proyecto urbanístico en Trebujena (Cádiz), cerca de Doñana.

En declaraciones a EFE, el líder de los socialistas andaluces ha asegurado que él no ha "autorizado, impulsado ni promovido nada que tenga que ver con el proyecto de Trebujena", un macroproyecto urbanístico que cuenta con 300 viviendas, hoteles y un campo de golf y cuya autorización está supeditada a que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) dictamine que es viable en materia de agua.

Espadas respondía así al presidente de la Junta Junta, quien en la sesión de control de la Cámara autonómica ha señalado que Espadas era el consejero de Ordenación del Territorio que tramitó el primer cambio del PGOU para construir el macroproyecto urbanístico en 2009.

"El único que ha firmado y autorizado el proyecto en el Consejo de Gobierno ha sido él", ha asegurado Espadas, que ha recordado el informe favorable de impacto ambiental a la construcción del macroproyecto urbanístico emitido por el Ejecutivo de Moreno.

Espadas ha matizado que el documento al que Moreno se ha referido y que ha mostrado durante el pleno es un instrumento de planificación de la Costa Noroeste de Cádiz y que no supone "ninguna autorización".

"Es el documento técnico que se somete a información pública y a periodo de alegaciones, pero eso no es la aprobación de nada", ha enfatizado Espadas, que ha añadido que "eso siempre es la fase inicial de cualquier Plan de Ordenación del Territorio".

Según Espadas, ese momento del procedimiento "no autoriza nada, no promueve nada y no impulsa nada, como dice Moreno. Eso es mentira", ha sentenciado.

Ha abundado en que la Junta tiene la obligación de someter a información pública este tipo de planes y que eso es lo que se hizo en aquel momento, cuando él era consejero. "Eso no es avalar el proyecto que él acaba de autorizar, trece años más tarde", ha aseverado.

El responsable de los socialistas andaluces ha matizado que una cosa es el plan de la costa noroeste y otra cosa es el megaproyecto del campo de golf de Trebujena, que "es lo que ha autorizado ahora la Junta".

"Es querer confundir el plan con el proyecto, y no tienen nada que ver", ha insistido Espadas, que ha precisado que el primero de ellos "ordena el territorio con una serie de cautelas, como que cualquier proyecto que se autorizara allí se tenía que someter a un análisis de inundabilidad y a otro informe sobre los recursos hídricos de la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).