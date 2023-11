Espadas acusa a Moreno de justificar actos violentos y él afea su "papelón" a favor de Sánchez: "Se van a suicidar"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha acusado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "justificar actos violentos" como los registrados en los últimos días ante las sedes del PSOE en protestas contra la ley de amnistía acordada por el PSOE con partidos independentistas catalanes, mientras que el también líder del PP andaluz ha afeado al dirigente socialista su "papelón" en defensa del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por el que ha augurado que los socialistas andaluces "se van a suicidar cogidos de la mano" del líder nacional de su partido.

Así se lo ha trasladado Moreno a Espadas en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, que se ha celebrado a la vez que se desarrolla el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para su reelección como presidente del Gobierno, una circunstancia que se ha visto reflejada en las intervenciones políticas en la Cámara andaluza.

Juan Espadas ha comenzado su pregunta dirigida a Juanma Moreno señalando que esperaba que el presidente de la Junta trasladara "de alguna manera un mensaje de cordura, de prudencia, de serenidad, de defensa de los derechos que constitucionalmente tenemos los ciudadanos", entre los que figura el de manifestación, "pero que lo hiciera distinguiendo claramente lo que son actos violentos, de acoso, de persecución y de hostigamiento de lo que son derechos".

Frente a ello, el líder del PSOE-A ha denunciado que Moreno, "desgraciadamente, ha justificado los actos violentos" ante sedes socialistas "diciendo que el responsable es otro, que es el que crispa la situación", en alusión a Pedro Sánchez. "Y eso es muy grave, porque hay muchos votantes, militantes socialistas, que van hoy a escuchar que el presidente de la Junta de Andalucía ha justificado los actos violentos en la sede del PSOE", ha advertido Juan Espadas.

El máximo dirigente del PSOE-A ha agregado que puede "comprender perfectamente que haya muchísima gente que no esté de acuerdo con una medida como la de la amnistía" a encausados del proceso independentista catalán, pero ha apostillado que "hay una forma de discrepar en política, en democracia", que consiste en utilizar los recursos del Estado de derecho, pero "lo que no se puede hacer es acosar, hostigar, perseguir y decir mentiras engañando a la población para que se movilice contra un riesgo que no existe".

El dirigente socialista ha acusado a Moreno de defender "los intereses de su jefe", el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes que el los de los andaluces, y le ha pedido que "contribuya con responsabilidad y sentido de Estado a trasladar un mensaje de serenidad y de respeto a las instituciones, a los procesos democráticos y a los recursos que tiene el Estado de derecho para discrepar de los adversarios políticos".

Juanma Moreno ha replicado a Espadas que él "siempre" ha "condenado la violencia", y ha afeado al líder del PSOE-A su "mala memoria" al no recordar lo que "sufrió" el PP cuando se desencadenó la guerra de Irak, y los "escraches abusivos y violentos" hacia representantes 'populares' "permanentemente dirigidos desde el propio Partido Socialista", según ha denunciado el presidente andaluz antes de subrayar que entonces no hubo "condenas" por parte del PSOE.

Además, ha afeado a Espadas que "no condene" el "escrache" que "responsables socialistas" dirigieron este pasado martes al nuevo alcalde de Chercos (Almería), José Antonio Torres, que a sus 98 años de edad terminó "en un centro sanitario" por esa circunstancia, según ha lamentado.

De igual modo, ha comentado a Espadas que no sabe "lo que le habrá prometido" Pedro Sánchez, pero le ha advertido de que "el papelón que tiene que hacer" el líder del PSOE-A "en nombre del Partido Socialista en Andalucía, sinceramente, es imposible", "y lo saben ustedes", ha remachado Moreno.

MORENO: LOS ANDALUCES "NO VAN A ENTENDER EL DISPARATE" DEL PSOE-A

"Ustedes pueden apretar las filas, pueden envolverse en el corporativismo del partido, pero saben perfectamente que lo que están haciendo es un disparate colosal en términos institucionales, y que la mayoría de los ciudadanos, especialmente los andaluces, que no somos ni vascos ni catalanes, no lo van a entender, porque esto es sólo el principio", y en la nueva legislatura "van a tener que volver a doblegarse" y a "humillarse" los socialistas para sacar leyes adelante, según ha advertido el presidente de la Junta, que ha augurado que todo ello va a generar "una hemorragia abierta en las filas del PSOE y los principios más elementales que un partido progresista o de izquierda puede tener".

Moreno ha lamentado que "esos elementos han sido dinamitados bajo el silencio de la que precisamente tenía que haber sido la agrupación que más ruido, más fortaleza" debería haber demostrado frente a las decisiones de Sánchez, "como han hecho los vecinos de Castilla-La Mancha", según ha apostillado el líder del PP-A antes de recordar además la crítica que este pasado martes dirigió el expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla a Pedro Sánchez, de quien dijo que "está cambiando de alma y está atacando la integridad de la sociedad", según ha remarcado.

INVERSIONES DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

En otro momento del debate, Espadas ha espetado a Moreno que "cuando Andalucía ha estado amenazada por el Gobierno de España en términos de igualdad ha sido cuando ha gobernado el PP", y al respecto ha esgrimido "datos reales, incontestables", como que, durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy, Andalucía recibió "11.771 millones de euros menos de lo que recibía" con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, o que "los cinco años de Pedro Sánchez" como presidente han supuesto que esta comunidad haya contado con "34.033 millones de euros más que con Rajoy", y ello con el "mismo modelo de financiación" autonómica "injusto" que tanto Moreno como él quieren "cambiar", ha remachado Espadas.

El líder del PSOE-A ha agregado que, "de media, cada año en el que Rajoy fue presidente del Gobierno, se dedicaron 241 millones de euros a inversiones en Andalucía, 30 euros por andaluz" por parte de la administración central, mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha destinado "1.372 millones de euros de media" a invertir en esta comunidad, "171 euros por andaluz, seis veces más" que el Gobierno de Rajoy del que Moreno llegó a formar parte como secretario de Estado, según ha recordado Espadas.

El presidente de la Junta ha respondido a Espadas que "lo que va a venir a Andalucía" tras los pactos del PSOE con el PNV y los partidos independentistas catalanes será "lo que quede del reparto que se está haciendo en Cataluña y en el País Vasco".

Espadas ha respondido acusando al presidente del PP-A de recurrir a la "confrontación" porque "no tiene argumentos sobre su gestión", así como afeándole los "tratos de favor a Cataluña" que, según ha sostenido, "inventó" José María Aznar cuando firmó el conocido como 'pacto del Majestic' con Jordi Pujol para lograr el apoyo de CiU para su investidura como presidente del Gobierno tras las elecciones generales de 1996.

Espadas ha animado además a Moreno a aceptar su propuesta de impulsar un debate sobre la reforma de la financiación autonómica en la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado, así como a pedir al Estado las "competencias" que el Estatuto reconoce para Andalucía en materias como las ferroviarias.

Finalmente, Moreno ha respondido a Espadas que el PSOE "va a pagar una factura muy alta", y al hilo de una fotografía que ha mostrado en el Pleno, le ha preguntado si "ha enviado negociadores a Bruselas del PSOE andaluz" para acompañar al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en las que mantuvo con Carles Puigdemont para garantizar el apoyo de Junts a la investidura de Sánchez.