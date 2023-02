Espadas acusa a Moreno de "intentar reescribir" la historia del 28F para "tapar que el PP no apostó por la autonomía"

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno de "querer reescribir" la historia del 28 de febrero para "tapar que no estuvieron en un momento crucial para nuestra tierra como fue la lucha por la autonomía". "El gobierno de Moreno quiere vender una realidad en la que ellos no participaron", ha recalcado exigiendo que "pidan disculpas", ya que el Partido Popular "no estuvo con los andaluces ni apostó por la autonomía andaluza, todo lo contrario".

"Hay motivos suficientes para decirle al Gobierno andaluz este 28 de febrero que tiene muchos deberes para que Andalucía no retroceda en avances y que lo haga siempre desde la justicia social y con las conquistas por las que en ese 28 de febrero de 1980 los andaluces se movilizaron en la calle", ha apostillado.

Además, Espadas ha reprochado al presidente de la Junta que "solo se preocupe de las grandes fortunas y por quienes quieren evadir impuestos y no por las 16.000 empresas que desde que gobierna el PP se han ido de Andalucía o por los miles de jóvenes que siguen sin poder acceder al Bono de Alquiler".

El secretario general de los socialistas ha participado en la mañana de este sábado en un acto de homenaje a Luis Yáñez, histórico dirigente, cuyo nombre pasa a ser el de la casa del pueblo de la localidad sevillana de Coria del Río.

Acompañado de David Díaz, secretario general de la agrupación local y candidato a las próximas elecciones municipales, Espadas ha glosado la figura de Luis Yáñez, que ha reconocido como "figura clave en la construcción autonómica, además de ser uno de los responsables de inscribir al Partido Socialista en el Registro, para solicitar su legalidad".