El Espacio Santa Clara acoge la exposición 'O?C Louvre Étranger', de Manuel Ortiz y Carla Carmona

El Espacio Santa Clara acoge hasta el 24 de septiembre la muestra O|C Louvre Étranger, la tercera muestra individual de O|C, una unidad par compuesta por Manuel Ortiz y Carla Carmona, artistas afincados en Sevilla; fruto de un catálogo de pintura extranjera del Louvre escrito por el crítico de arte, historiador y novelista francés Gustave Geffroy.

Publicado por Éditions Nilsson en París en la primera década del siglo XX, este volumen ha sido la base sobre la que ha trabajado la pareja de artistas O|C para reflexionar sobre el concepto de ver y las imágenes que percibimos cuando visitamos un museo, donde vamos dejando atrás cuadro tras cuadro, o cuando nos adentramos en un libro de imágenes.

Como explican los artistas, en ambos casos, lo que vemos está ordenado de una manera y no de otra, "todo responde a un tiempo, a una cosmovisión, a unas relaciones de poder". En definitiva, "vemos y no vemos". En este sentido, O|C Louvre Étranger "es fruto de un intenso deseo de ver", el de una mirada que se aproxima a partir de la etiqueta "pintura extranjera". Así, es una invitación a participar de "un ver especial que consiste en establecer conexiones, una visión sinóptica, sensible a repeticiones y ausencias".

Manuel Ortiz y Carla Carmona materializan sus miradas en una sola obra, la que se muestra en esta exposición, conformada por una serie fotográfica que reúne un total de 123 fotografías de las dobles páginas intervenidas del catálogo original.

A partir de estas páginas, ambos han creado unos collage muy conceptuales que se convierten en otro libro que da cuenta de lo acontecido sobre cada doble página y de sus relaciones, estructuradas en una serie de ejes como la forma, el género, la extranjerización, el juego del lenguaje o la identidad.

Manuel Ortiz es licenciado en Bellas Artes y ejerce el diseño gráfico desde hace más de tres décadas. Sus facetas como ilustrador y dibujante son especialmente conocidas. Por su parte, Carla Carmona, es doctora en Filosofía y combina su práctica artística con la investigación en filosofía y la enseñanza de la disciplina en la Universidad de Sevilla.

Entre las exposiciones de O|C, destacan O|C: Correspondencias (septiembre de 2015 a enero de 2016) y O|C: La medida (diciembre de 2017 a mayo de 2018), celebradas, respectivamente, en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) y el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz.