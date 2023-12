El Espacio Joven de Fundación Ibercaja exhibirá, por segundo año, el arte emergente de jóvenes aragoneses

Fundación Ibercaja exhibirá durante el año que viene la obra de los ganadores en la segunda edición de la convocatoria "Espacio Joven Ibercaja para el Desarrollo Artístico", impulsada por la entidad y dirigida a las nuevas generaciones de creadores aragoneses. Un total de 6 artistas llevarán a cabo exposiciones individuales a lo largo de 2024, a las que se sumará otra colectiva en la que participarán 2 jóvenes.

Además, el Community Wall, la pared que puede contemplarse desde la calle Fernando el Católico, será pintada por 4 artistas con sus diferentes murales presentados al concurso.

Fundación Ibercaja lanza, por segundo año consecutivo, la convocatoria "Espacio Joven Ibercaja para el Desarrollo Artístico" con el objetivo de fomentar e impulsar sus futuras carreras profesionales. Una "excelente" iniciativa que promueve la creatividad, ofrece una magnífica plataforma para mostrar el artemás actual y conectar con el público, a la vez que contribuye al enriquecimiento cultural de la región.

El certamen contempla dos modalidades: la posibilidad de montar una exposición en el espacio expositivo del centro y por otra parte, la intervención del muro "Community Wall".

GANADORES DE ESTA SEGUNDA EDICIÓN

El jurado del certamen ha fallado recientemente los ganadores en las dos diferentes modalidades. En relación con el "Community Wall", Daniel Jiménez, Irene Trasobares y Sandra Benedí y Adriana Tafalla, son los cuatro artistas aragoneses que ilustrarán el muro a lo largo de 2024, con sus diferentes proyectos.

Por otra parte, en la modalidad "Espacio expositivo", se llevarán a cabo 5 muestras individuales por parte de los artistas Laura López, Joaquín Pastor, Cristina Pellicer, Ignacio Aparicio y María Luis y Enrique Llera. Además, a lo largo del año que viene el Espacio Joven de Fundación Ibercaja acogerá también una exposición colectiva con obras de Alba María Hernández y Marco Calhau.

Las exposiciones contarán con variadas temáticas y estilos, y englobarán diferentes disciplinas desde la pintura y la escultura, hasta la fotografía, el diseño o la moda.

Con esta propuesta, el Espacio Joven de Fundación Ibercaja continúa impulsando el talento de los jóvenes creadores, convirtiéndose en un espacio de referencia dentro de la creación contemporánea de las nuevas generaciones.

Una muestra más de la apuesta de Fundación Ibercaja por acercar las últimas tendencias en arte y la cultura más actual, abierta y plural a toda la sociedad.

GANADORES DEL II CERTAMEN

En la Modalidad "Community Wall" el ganador ha sido Daniel Jiménez, por su obra "A la vera de tu ventana"; Irene Trasobares con "El dragón de la Tierra"; y Sandra Benedí y Adriana Tafalla por "Segundo piso, abriendo puertas".

En cuanto a la Modalidad "Espacio expositivo" Exposiciones individuales, los premios han sido para Laura López por "Estados, estancias y otros menesteres"; Joaquín Pastor con su trabajo "Individualización"; Cristina Pellicer que ha presentado "Liquid Fragments: Women in the Water Mirror"; Ignacio Aparicio y María Luis, que han elaborado "Conexión primaria"; y Enrique Llera con "Beauty behind the rage".

En Exposición colectiva se ha premiado a Alba María Hernández por su trabajo "Realidades paralelas", y Marco Calhau con "Arte, diseño y artesanía para el futuro".