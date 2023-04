El espacio de la gasolinera de plaza del Progreso pasará a ser un aparcamiento subterráneo y la zona se remodelará

La regidora de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Claudia Costa, ha anunciado este miércoles que el espacio que actualmente ocupa la gasolinera de la plaza del Progreso de Palma será intervenido para construir un aparcamiento subterráneo y, además, se remodelará la zona con el objetivo de conseguir una conectividad de barrio que transforme todo el entorno.

Según ha informado este miércoles la regidora en rueda de prensa, antes de realizar estas intervenciones se llevará a cabo la descontaminación de la zona, ya que ha habido filtraciones por parte de la gasolinera.

En cuanto a la gasolinera de Avenidas, la regidora ha señalado que esta zona es el inicio de la fachada marítima y que la intervención transformará este espacio, que es el comienzo del Distrito de Innovación Llevant.

Además, Costa ha reivindicado que el cierre de las gasolineras no es "sólo una cuestión de justicia respecto al Ayuntamiento de Palma y la ciudadanía, ya que no tienen título habilitante y no han pagado el canon desde hace años, sino que también hay proyectos de gobierno en que son muy prioritarios porque sí que implican una transformación de la ciudad".

Por último, ha recordado que las gasolineras seguirán recibiendo multas coercitivas hasta que cesen su actividad y se produzca el desalojo, algo que la Justicia, según ha recordado, avaló hace ya un mes.