Eslovaquia.- El líder de los socialdemócratas eslovacos dice que negociará con todos para sacar adelante el gobierno

El tercer candidato más votado en las pasadas elecciones de Eslovaquia, Peter Pellegrini, ha señalado este martes tras reunirse con la presidenta del país, Zuzana Caputova, que es conscientes de la "responsabilidad que asumen tras los resultados y ha prometido negociar de "manera responsable" en vistas de una futura coalición.

"Somos conscientes de nuestra posición como partido, sin el cual no se puede formar coalición de gobierno de ningún tipo. Por eso abordaremos las negociaciones de manera responsable", ha dicho el candidato de Voz - Socialdemocracia (HLAS-SD), recoge el portal eslovaco de noticias Teraz.

Después de reunirse este martes con la presidenta Caputova, Pellegrini ha afirmado que en caso de que no prosperen las negociaciones con el vencedor de los comicios, el nacionalista Robert Fico, a quien el lunes se encargó la formación de gobierno, está dispuesto a sentarse con el resto de formaciones.

Pellegrini ha subrayado que en caso de optar por no negociar se produciría un punto muerto y con ello la amenaza de nuevas elecciones. No obstante, ha advertido de que deben ser un socio en igualdad de condiciones en una hipotética coalición con Fico, a quien no servirán como "ascensor" para alcanzar el poder.

El Smer de Fico --quien ya fue primer ministro entre 2006 y 2010 y entre 2012 y 2018-- ganó este domingo las parlamentarias con el 22,9 por ciento de los votos, por delante de Eslovaquia Progresiva (PS) del candidato Michal Simecka, que se quedó con el 18 por ciento de los apoyos.

El triunfo de Fico ha sido visto con recelo en algunas plazas europeas por su postura contraria a seguir enviando ayuda económica y militar a Ucrania. El líder de los Socialistas Europeos (PSE), el sueco Stefan Lofven, por ejemplo, amenazó con expulsar a Smer de la formación si mantenía esta postura.

Fico ha respondido este miércoles acusando a Lofven de cometer "chantaje" y de imponer prácticas "antidemocráticas" y "autoritarias".