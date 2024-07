Eslovaquia.- Fico afirma que le hubiera "encantado" acompañar a Orbán en su viaje a Moscú

El primer ministro eslovaco reaparece en público tras el atentado del 15 de mayo

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha afirmado que le hubiera "encantado" acompañar al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en su viaje a Moscú del viernes en el que se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, en un gesto muy criticado por otros dirigentes de la UE.

"Si mi salud me lo hubiera permitido me hubiera encantado sumarme. Nunca hay bastantes negociaciones de paz, iniciativas de paz, así que hagamos un gesto que podamos celebrar esta noche, en el que podamos pensar todos, que nos aseguremos que no se repita el 15 de mayo, que la tensión por el conflicto bélico de Ucrania no aumente", ha declarado en referencia a la fecha del atentado contra su vida, según recoge la agencia de noticias eslovaca SITA.

Fico ha comparecido en público en la noche del viernes con motivo del aniversario de la llegada hace 1.161 años a lo que hoy es Eslovaquia los misioneros eslavos Cirilo y Metodio en el que supone su primer acto público desde el intento de asesinato.

El dirigente eslovaco ha aprovechado para criticar las "ideologías progresistas y liberales sin sentido que se extienden como el cáncer". Así, Fico ha destacado que el matrimonio se define en la Constitución eslovaca como la unión entre un hombre y una mujer y descartó modificarla por "una moda".

"Son ideologías que hacen daño a este país y que surgieron anteayer. No quiero que Eslovaquia esté entre los países que son una caricatura de la civilización occidental", ha argumentado.

Fico resultó gravemente herido en un intento de asesinato el 15 de mayo, cuando un opositor al gobierno le disparó varias veces al salir para reunirse con los simpatizantes que le esperaban tras una reunión gubernamental en la ciudad de Handlová. El agresor fue detenido inmediatamente y se encuentra bajo custodia.

Las autoridades anunciaron el jueves que consideran el ataque como un acto terrorista y no como un intento de asesinato, por lo que el agresor se enfrenta ahora a cadena perpetua.