Escuela de Ingeniería Minera de Almadén concede su Medalla a Diputación Ciudad Real por su apuesta por este centro

La Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén ha concedido su Medalla a la Diputación de Ciudad Real para reconocer "la apuesta que hace por la ingeniería en general y por esta Escuela en particular".

El presidente de la Escuela, José Tejero, que se ha reunido con el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha destacado que ese apoyo "se ha materializado, no solo en el mencionado convenio que busca estudiantes iberoamericanos, sino también al haber firmado prácticas en empresa para los alumnos y alumnas de otros grados de las ingenierías Mecánica y Eléctrica", según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Caballero se ha reunido con Tejero en el Palacio Provincial, para abordar la colaboración que la Diputación de Ciudad Real presta a la Escuela de Minas desde hace años. En este momento, la institución universitaria tiene en marcha una campaña de promoción en los países de Sudamérica enfocada en la captación de alumnos y alumnas que puedan ser beneficiarios de las becas que concede la Diputación, una serie de ayudas económicas a estudiantes extranjeros que decidan venir a formarse a la Escuela Universitaria de Almadén.

Tejero ha trasladado al presidente las acciones concretas que buscan enviar información del Grado en Ingeniería Minera y Energética a jóvenes que están cursando Bachillerato al otro lado del continente y sus familias. La Institución provincial ofrece hasta 10 jóvenes la posibilidad de venir a Almadén a recibir formación superior y específica en una zona indudablemente apropiada, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Para Caballero, recibir esta noticia ha sido toda un sorpresa y así lo ha manifestado al agradecer que se valore la presencia de su Institución en todos los proyectos posibles. No en vano, el propio director de la Escuela de Minas ha reconocido que "el presidente ha ido siempre más allá, intentando mediar incluso donde no alcanza su competencia, trasladando necesidades a quien sea oportuno". Y durante esta visita de José Tejero, Caballero ha aprovechado también para preguntar qué necesidades actuales tiene la Escuela en cuanto a infraestructuras o vías de comunicación, ya que son aspectos fundamentales que determinan que una persona decida o no estudiar en un lugar concreto.

La Medalla le será entregada al presidente, como representante de toda la Diputación, durante la gala por el 245 aniversario de la Escuela de Minas de Almadén que tienen prevista celebrar a mitad de verano. Ese día, además, estará presente 'Tuna España', compuesta por tunos de todo el país y formados en diversos campos, por lo que se prevé que sea una efeméride muy importante y con gran repercusión. Algo por lo que ha apostado desde el primer momento Caballero, quien ha afirmado que "el esfuerzo siempre trae aparejados resultados y eso es digno de celebrar".

Por otro lado, el presidente de la Diputación ha podido conocer de primera mano el desarrollo de las videoconferencias que realiza la Escuela para difundir su oferta y se ha interesado por el proceso de selección de esas becas que comenzará en las próximas semanas.

Tanto Caballero como Tejero se emplazaron a seguir trabajando de la mano por el futuro de una de las escuelas más longevas del campus de Ciudad Real.