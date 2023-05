El escrutinio cerrado ratifica que la Diputación de Lugo se quedará en manos de PSOE y BNG

Tomé da por cumplido el "objetivo" a nivel provincial y asegura que los en torno a 15 votos impugnados en Friol "no cambiarán las cosas"

Los datos de recuento que todavía publica este lunes el Ministerio del conceden la mayoría absoluta de la Diputación de Lugo al PPdeG, pero los cálculos de populares y socialistas, cerrado el escrutinio, ratifican que esa cifra no tiene en cuenta el error en la asignación de poco más de un centenar de votos en Castro de Rei, que figuraban inicialmente para el BNG, pero son, en realidad, de los socialistas.

Ratificado este extremo, tras un tenso recuento durante el cual los populares se vieron al frente de la institución provincial, se confirma que, al igual que en el Consistorio de la capital, Elena Candia se ha quedado también a las puertas de la mayoría absoluta en la Diputación provincial.

Este jueves, el socialista José Tomé, quien ha estado al frente de la Diputación en el último mandato, ha defendido que los socialistas están "satisfechos" con el resultado provincial puesto que --ha alegado-- el "objetivo" era "mantener el gobierno progresista, encabezado por el PSOE y en coalición con el BNG".

En cuanto a lo sucedido durante el escrutinio, Tomé ha destacado que los datos de los socialistas siempre apuntaron a que mantendrían la diputación, aunque ha admitido que hubo algún 'baile' de diputados.

"LAS COSAS NO VAN A CAMBIAR"

"Nunca estuvimos preocupados. Las actas dicen lo que dicen. Vamos a acudir a la reunión de la junta electoral de datos y, por lo tanto, a partir de que tomen posesión las nuevas corporaciones, elegir los diputados provinciales que nos correspondan en cada partido y, a principios de julio, constituir la provincial y elegir un nuevo presidente", ha esgrimido.

Tomé ha constatado que hay en torno a una quincena de votos que han sido impugnados en Friol, pero ha recalcado que los resultados no se van a modificar puesto que la diferencia finalmente por la que los populares no conseguirán la mayoría absoluta supera el centenar de sufragios. "Las cosas no van a cambiar", ha esgrimido.

En total, los populares sumarían un total de 12 actas en la institución provincial, frente a los 10 que obtendría el PSOE y los tres de BNG.

EL PP SÍ RECUPERA PONTEVEDRA

Más allá, los resultados provinciales en A Coruña permitirán también, salvo sorpresa, que el gobierno de la Diputación siga en manos de socialistas y nacionalistas.

En el arco de la institución provincial, Alternativa dos Veciños tendrá un diputado de una corporación en la el PP se queda con 14, pero los 10 del PSdeG y los seis del BNG bastaría para sumar una mayoría absoluta.

Sí cambiará de manos la Diputación de Pontevedra, tras 8 años de bipartito PSOE-BNG, que ahora encabezaba la socialista Carmela Silva. Lo hará al obtener el PP tres representantes más en la institución provincial, y hacerse con la mayoría absoluta de 14 diputados.

Sin embargo, el Partido Popular no ha logrado recuperar la mayoría absoluta en la Diputación de Ourense que perdió hace cuatro años, unos resultados que el presidente provincial y líder de los socialistas ourensanos, Manuel Baltar, reconoció que "no son los esperados".

El 'barón' provincial, en el foco durante esta campaña después de ser sorprendido a 215 km/h en Zamora al volante de un coche del parque móvil de la Diputación de Ourense, compareció ante los medios con el escrutinio avanzado en la pasada jornada para confirmar que los populares no lograron el objetivo de volver a tener la mayoría absoluta en la institución provincial.