Escrivá carga a las empresas el 80% de la subida de las cotizaciones y otras noticias que debes conocer

Escrivá castiga a las empresas cargándoles más del 80% de la subida de las cotizaciones





El Gobierno ha llegado a un acuerdo con UGT y CCOO, del que se ha descolgado la patronal, para poner en marcha la subida del 0,6% de las cotizaciones. Finalmente, las empresas asumirán un incremento de 0,5 puntos, lo que supone que carguen con más del 80% de la subida, mientras que el trabajador tendrá que pagar el 0,1 restante, es decir, menos del 20%.





El Gobierno cubano desactiva el 15N desplegando un gran dispositivo policial





El Gobierno cubano logró este lunes sofocar casi por completo la protesta promovida por la disidencia con un fuerte dispositivo policial en las principales ciudades, mítines de repudio, detenciones de opositores y bloqueos en las casas de activistas y periodistas independientes. Las calles de la capital aparecían especialmente calmadas sobre las 15.00 horas (20.00 GMT), cuando se suponía que debía empezar la marcha cívica del 15N en busca de un cambio político que convocó el colectivo Archipiélago y no autorizó el Gobierno.





¿Cómo hacer tus compras de Navidad sin que te timen en internet?

Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La pandemia supuso un aumento de las compras on-line en todo el mundo, con el consiguiente riesgo de adquirir productos falsificados por la poca experiencia de muchos de los usuarios que se estrenaban en los e-Commerce o comercio electrónico y la mayor profesionalización de los delincuentes. El estudio de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) demuestra que el 56 % de las incautaciones aduaneras de productos falsos en las fronteras de la UE están relacionadas con el comercio electrónico.





La carrera por la vacuna española sigue su curso: 'Hipra' avanza, pero ¿cómo van las demás?





La farmacéutica Hipra ha manifestado la "ilusión" de todo su equipo por la autorización del paso a la fase II del ensayo clínico de la vacuna contra la covid que desarrolla, según ha explicado a los medios de comunicación este lunes el director de su división de Salud Humana, Toni Maneu, quien espera superarla en Navidad o incluso antes.





Carlos Alcaraz, en El Partidazo de COPE: "Cuando estoy con Nadal todavía me da impresión y me pongo nervioso"

Audio





Este lunes, Juanma Castaño tuvo la oportunidad de charlar, por primera vez en 'El Partidazo de COPE' con la nueva promesa del tenis español y mundial, Carlos Alcaraz. El tenista ha destacado que "durante al año ha sido complicado atender a los medios porque no he tenido mucho tiempo y ahora aprovecho y me quito todo de en medio". Además ha asegurado que se toma las entrevistas con "la máxima naturalidad posible".