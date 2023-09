La escritora Anabel Vázquez y la nadadora María Peláez dialogarán sobre la pasión compartida de las piscinas

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha organizado un encuentro entre la escritora Anabel Vázquez y la campeona de natación María Peláez en torno a las piscinas, con ocasión de la publicación de 'Piscinosofía' (Libros del KO), de la autora.

Se trata de una nueva actividad del ciclo 'Conversaciones en el Centro', en colaboración en esta ocasión con el Real Club Mediterráneo de Málaga, lugar de celebración este jueves del acto, que comenzará a las 19,30 horas con entrada libre.

La nueva obra, titulada 'Piscinosofía. Tratado acuático y desordenado sobre piscinas reales e imaginadas' es un ensayo libre guiado por la obsesión, el capricho y el placer de la belleza. Para su autora toda piscina genera un campo magnético de ligereza y alegría que la ha perseguido toda la vida.

"Todo el mundo sonríe en el bordillo de una piscina, mira al sol con los ojos guiñados, o piensa si saltar o no al agua. Todo eso es contemplativo e inútil, todo eso es sabio", asegura Vázquez.

Según ha indicado, "una piscina no existe hasta que alguien no nada en ella. Por eso, cualquier conversación sobre este libro estará incompleta si no incluye a alguien que nade. Y María Peláez nada, mucho y bien. Me emocionó la idea de este encuentro desde que el Centro Andaluz de las Letras me lo propuso".

"Nadie conoce mejor el agua, los límites de una piscina y su poder que quien ha pasado muchos años en ella. Me interesan las emociones que despierta en ella, cómo se relaciona con estos agujeros llenos de agua. Ella hablará y yo escucharé", ha apuntado.

Anabel Vázquez estudió en España y Estados Unidos. Trabajó para el MoMA y el New Museum de Nueva York. En España ha sido consultora, Information Architect, Responsable de Patrimonio de Loewe y ha escrito en más medios de los que puede recordar sobre moda, belleza y tendencias, como 'Condé Nast Traveler', 'S Moda El País' o 'Vanity Fair.

Es cofundadora de Laconicum junto con María Martínez. Entre sus publicaciones se cuentan 'Ultracosmética', 'Seagram's Gin. Guía Vintage Madrid', 'Seagram's Gin. Guía Vintage Barcelona', de Lunweg Editores, y 'Marketing de la moda', de Pirámide.

María Peláez, natural de Málaga, es considerada la mejor nadadora española de todos los tiempos hasta la madurez de Mireia Belmonte. Participó en cinco olimpiadas (Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008) y fue campeona de Europa en la prueba de 200 metros mariposa durante el Campeonato Europeo de Natación de 1997.

Con diez años ingresó en el Real Club Mediterráneo de Málaga, su club de toda la vida, donde empezó a intruirse bajo las órdenes de Antonio Luis Gómez Moreno, su entrenador durante diez años. Este club malagueño está así ligado a la trayectoria de Peláez.