Escolanía de La Rioja ofrecerá un concierto en favor del Banco de Alimentos el 25 de febrero

El próximo sábado, 25 de febrero, en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño, a partir de las 19,30 horas, la Escolanía de La Rioja ofrecerá un concierto en favor del Banco de Alimentos de La Rioja.

Un concierto cuyas entradas ya están a la venta, a un precio de 7 euros, en las librerías Santos Ochoa de Calvo Sotelo y Gran Vía, no obstante, también puede unirse a este concierto utilizando la conocida como Fila Cero, enviando una aportación monetaria al Bizum del Banco de Alimentos, 33575, antes de la fecha del concierto.

La Escolanía de La Rioja fue creado por Isabel Calatayud, y en este año 2023 cumplirá en el mes de diciembre su 56 aniversario, bajo la dirección actual de Elvira Guarás, que tomó el mando en el 2003, ofreciendo, de manera continua, los latidos musicales de esta Comunidad.

En este concierto ofrecen temas clásicos de su repertorio de siempre, que abarca desde la música sacra hasta espirituales, sin olvidar temas de películas, en un concierto que será, por un lado, un recuentro con los temas clásicos que siempre ha venido ofreciendo la Escolanía de La Rioja, junto a nuevos temas que van incorporando a su ya amplio repertorio. Y todo ello para lo que será un concierto siempre atractivo para disfrutar de un coro de calidad.

El presidente del Banco de Alimentos de La Rioja, José Manuel Pascual Salcedo, agradece que la "Escolanía de La Rioja pueda ofrecer este concierto en favor de las personas más necesitadas de nuestra sociedad, que son a los que atendemos, al tiempo de que el importe de cada entrada, a un precio de 7 euros, sirva para comprar alimentos para los que más sufren por el aumento de los precios alimentarios".

"Junto a ello, no me cabe la menor duda de que disfrutar de un concierto que, como cada vez que los he escuchado, nos tocan directamente los sentimientos. Esperemos que podamos llenar el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño en una tarde para el recuerdo".