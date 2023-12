Escola rechaza la reforma del plurilingüismo: "Es una falsa libertad que instrumentaliza la educación"

Escola Valenciana critica los planes para reformar la Ley del Plurilingüismo y considera que responden a "una falsa libertad que crea desigualdades educativas y que instrumentaliza la educación".

Así lo ha manifestado la presidenta de esta entidad, Alexandra Usó, en referencia a la reforma que el PP plantea tramitar por proposición del grupo en Les Corts y que prevé, entre otras novedades, la consulta a las familias sobre la "lengua base" en la que quieren que estudien sus hijos.

"La noticia no ha dejado de sorprendernos, pero sabemos que la derecha utiliza la palabra libertad versus demagogia como una estrategia que, apelando a la retórica y a las emociones de un tema tan delicado como es la educación de nuestros hijos y hijas, son promesas de un populismo que no es propio de los valores de la escuela del siglo XXI que nosotros defendemos", ha manifestado Usó.

Para esta portavoz de Escola, "es una falsa libertad que crea desigualdades educativas y que instrumentaliza la educación, justo lo que ellos anunciaban que pretendían no hacer".

Ha incidid en que "lo sorprendente es que le quiten el sentido al Consejo Escolar de cada centro educativo" y ha recordado que este órgano es el "de decisión y participación democrática en el funcionamiento y organización de los centros".

PAPEL DEL CONSEJO ESCOLAR

"Es cada cuatro años, de manera democrática, cuando las familias, el alumnado, el profesorado, el personal de servicios deciden sus representantes, que tienen un papel importante. ¿Qué papel tendrán a partir de ahora con los cambios que anuncian? Tendrán un papel residual. ¿Y quién decidirá los proyectos educativos de cada centro? ¿Lo hará la Conselleria? ¿Serán iguales para todos?", ha planteado.

Desde la entidad creen que el PP "no ha apostado nunca por la normalización del valenciano", sino que "repetidamente la ha cuestionado y ha generado malestar". "Cuando no consigue cambios en políticas, utilizan la vía judicial y mediática. Pero la evidencia es que la inmensa mayoría de familias no tiene ningún problema con el valenciano en la escuela", ha apostillado Alexandra Usó.

Y ha concluido: "Desde Escola Valenciana tenemos la preocupación de que deberíamos estar trabajando para aumentar el uso social del valenciano y no trabajando como hace el gobierno de la Generalitat actuando para que nuestra lengua minorizada desaparezca".