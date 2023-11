Escobar destaca que 'Cuéntalo' "es un proyecto de ciudad" que "cada vez incorpora más creatividad y más diversidad"

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha destacado que el festival de narrativas 'Cuéntalo' "es un proyecto de ciudad" que "avanza en sus ediciones y cada nueva incorpora más creatividad, más vertientes artísticas y más diversidad".

Ha añadido que "es una apuesta claramente, ya no sólo por la buena literatura, sino también por la cultura en toda su extensión, por el arte en cualquiera de sus manifestaciones plásticas, por la combinación con el comercio, en este caso a través de las librerías". Además, ha apuntado que en esta edición "es más callejera", porque hemos buscado rincones poco frecuentes de la ciudad para poder disfrutar también de esta narrativa, de esta expresividad literaria".

Escobar ha realizado estas manifestaciones en la inauguración del festival, que ha comenzado con una visita a las librerías que están intervenidas en sus escaparates por seis ilustradores y narradores gráficos de reconocido prestigio, que dejan su impronta en diez librerías de la capital riojana.

Preguntado por el tema de la misma, el tiempo, ha explicado que para él "son las circunstancias que la vida te puede ofrecer y el tiempo depende que cada uno aproveche lo que de bueno tiene ese espacio temporal que te brinda todos los días; yo creo que el tiempo es una todos los días para mí una oportunidad".

En concreto, en esta edición, María Medem ilustra Santos Ochoa Calvo Sotelo y Casa del Libro; Marcello Quintanilha interviene en Cerezo y Semilla Negra; Catalina Bu hace lo propio con Castroviejo e Isidoro Ochoa; César Sebastián propone su visión narrativa en Santos Ochoa Gran Vía y Entrecomillas; Mercedes González de Garay ilustra Escala; y Nahia Garay interviene en Veo Veo.

Precisamente, Medem ha explicado que en su ilustración se "ha centrado en la lentitud, como en ensalzar lo lento y romper un poco la idea de la rapidez como algo bueno, y verlo como lo contrario, como lo lento algo a perseguir". Para ello, ha dibujado a una persona rompiendo con una piedra un reloj de arena.

Por su parte, Diego Ochoa, ha puesto en valor el tema de esta año, el tiempo, porque ha señalado que "no hay nada más valioso que el tiempo". A continuación, ha destacado que en la iniciativa participan "en Logroño 10 librerías que han sido galardonadas con acciones como esta que tenemos aquí".

Además, ha recordado que "este jueves, viernes y sábado haremos un 5 por ciento de descuento y vamos a sacar los libros a la calle, que es una acción que nos gusta muchísimo".

'Cuéntalo' propone en su programación visitas guiadas por las ilustraciones en los siguientes días y horarios: viernes, 10 de noviembre, a las 18,00 horas; sábado, 11 de noviembre, a las 12,00 horas; viernes, 17 de noviembre, a las 18,00 horas; y sábado, 18 de noviembre, a las 12,00 horas. El recorrido se inicia desde la libreri*a Cerezo (Portales, 23).

INAUGURACIÓN DE 'TIEMPO DESARTICULADO'

La programación de CUÉNTALO continúa este miércoles con la inauguración a las 19,30 horas de la exposición 'Tiempo desarticulado', que repasa la obra gráfica de Cristina Daura de 2015 a 2023, con el comisariado de Alberto García Marcos. Daura es la autora de la imagen de CUÉNTALO 2023.

La muestra propone un recorrido por su obra gráfica a través de más de 150 trabajos que abarcan desde el cartelismo hasta el cómic, pasando por la ilustración editorial o las portadas para libros y discos. Daura es una autora de cómic que trabaja en el ámbito de la ilustración, y es esta hibridación la que convierte su obra en extremadamente original e impactante.

En sus trabajos destacan el uso del color y la estructuración o desestructuración de la imagen en diversos planos que aportan un contenido tanto estético como narrativo. Al igual que en el cómic, en sus ilustraciones es posible percibir el transcurso del tiempo, si bien este se articula o desarticula de una manera mucho más compleja. Así, la obra de Daura se transforma en una experiencia tridimensional: es color, línea y diseño; es tiempo, espacio y símbolo. En Cristina Daura resuenan los motivos decadentes, bellos, e inquietantes del mangaka Suehiro Maruo, y de la vanguardia estilística del historietista belga Olivier Schrauwen. Quizá sea esta heterogénea mezcolanza de influencias la responsable del calado internacional del trabajo de Daura, que, además de para muy diversos medios nacionales, ha colaborado con publicaciones como The New York Times, The New Yorker o Die Zeit, y con músicos como The Grateful Dead o Joe Crepúsculo.

La exposición de Cristina Daura puede visitarse del 8 de noviembre al 6 de diciembre en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño. Los horarios son: de martes a viernes, de 17,30 a 20,30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12,00 a 14,00 horas, y de 17,30 a 20,30 horas.

Por otro lado, cabe reseñar que el ciclo de conversaciones de CUÉNTALO 2023 se inicia este jueves, 9 de noviembre, con un charla entre los escritores Antonio Muñoz Molina y Azahara Alonso, moderada por el periodista Sergio C. Fanjul en el Auditorio municipal de la capital riojana.