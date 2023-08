Escobar aboga por una propuesta "serena" en materia de movilidad tras rechazarse una moción del PSOE sobre carriles bici

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha abogado por diseñar una propuesta "serena" en materia de movilidad, con una "revisión" que "no quiere decir echar por tierra lo anterior". Todo ello, porque "mi empeño es gobernar para todos".

"Eso sí, seré previsible y consecuente con lo que hemos anunciado", ha apostillado, para recordar que "no voy a engañar ni vamos a engañar a nadie", ha destacado.

Ha sido en la intervención final, antes de rechazarse, en el pleno del Ayuntamiento de Logroño, con los votos de los Grupos Municipales del PP y de Vox, una moción, presentada por el PSOE, para el mantenimiento del carril bici Este-Oeste en Logroño y la ampliación de los carriles bici.

Una propuesta defendida por el concejal Álvaro Foncea, que ha recordado que con Jaime Caballero, al frente de Movilidad, "puso en marcha la transformación más ambiciosa en lo referente a movilidad sostenible de la historia de la ciudad de Logroño". De hecho, "es la primera vez que se reequilibra el uso del espacio público a favor de la movilidad ciclista, sin perjudicar al peatón, restando espacio a la movilidad motorizada permitiendo que dicho acceso y dicha movilidad del tráfico motorizado se siga manteniendo".

Foncea ha apuntado que la tipología de las nuevas vías ciclistas "ha sorprendido a gran parte de la población" y "es cierto que quizá ha faltado divulgación y sobre todo ha faltado tiempo". "Por eso quizás no se entiende su empeño en desmontar una calle que no lleva ni seis meses en funcionamiento", sobre todo "porque no se trata de un carril bici, sino que es una vía ciclista de doble sentido en uno de los tramos centrales del eje ciclista que conecta la ciudad de Este a Oeste y viceversa", ha concluido el concejal socialista.

UNA "OPORTUNIDAD" PARA LOGROÑO

Al inicio del mismo, ha intervenido, en nombre de 'Ecologistas en Acción', Pedro José Ballesteros, que ha explicado que "el uso de la bicicleta supone una oportunidad para construir un Logroño mejor, para nosotros, para nuestros hijos y para todas las personas que habitan o visitan nuestra ciudad".

Ante ello, ha señalado que "son fundamentales todos los tramos del carril Este-Oeste para preservar su continuidad y operatividad", al tiempo que ha asegurado que "al contrario de lo que dicen unos pocos, pero que hacen bastante ruido, el carril bici de Avenida de Portugal no está mal diseñado y es perfectamente seguro".

Para el representante de 'Ecologistas en Acción', la red de vías ciclistas "es una infraestructura que beneficia a toda la ciudad porque reduce la contaminación, el ruido y la siniestralidad".

ENFRENTAMIENTO "INNECESARIO"

En el turno en contra, ha intervenido la concejala de Vox, Patricia Lacarra, que ha asegurado que la cuestión de los carriles bici ha supuesto "no solamente un enfrentamiento innecesario entre todos los ciudadanos, sino además un grave perjuicio económico, según nos han trasladado los propios afectados, de comercio, hostelería y en general de todos los negocios locales".

Por ello, ha afirmado que "no vamos a continuar consintiendo que implanten su ideología de la extrema izquierda sin ningún tipo de sentido común" ya que "si continuamos consintiendo en que se lleven a cabo todas estas políticas, estaremos abocados a presenciar la desaparición no solamente de nuestro negocio, sin nuestra economía, sino de nuestra forma de vida".

A continuación, para mostrar su rechazo a esta propuesta, ha tomado la palabra el concejal de Urbanismo, Javier Martínez Mancho, que ha recordado que varias actuaciones en materia de movilidad "han generado un claro rechazo por gran parte de los vecinos afectados, así como la contestación de los comerciantes y usuarios de dichas vías y la incomprensión y perplejidad de muchos otros logroñeses perfectamente formados".

Ante ello, ha indicado que "evaluaremos y analizaremos con toda seriedad y responsabilidad los planteamientos anteriores así como sus proyectos y sus criterios y sus carriles previstos" para "plantear y analizar la adecuación o modificación necesaria, que en su caso sea imprescindible, para una implantación más coherente y eficiente, menos conflictiva y en diálogo con los ciudadanos y haciendo un adecuado uso de los recursos escasos", ha concluido.

GRUPOS MUNICIPALES

En el turno de portavoces, el del PR+, Rubén Antoñanzas, que ha lamentado que el Equipo de Gobierno "seis semanas después no tiene ninguna propuesta para Logroño". "Se han presentado a unas elecciones diciendo esto es malo, esto hay que cambiarlo; esto hay que tirarlo, pero el problema es que no tienen nada". El concejal regionalista ha acusado a los 'populares' de haber creado "una absoluta inseguridad".

Para concluir, Antoñanzas, se ha ofrecido a "encontrar una solución" con el concejal de Urbanismo, al que le ha pedido que le llame "mañana mismo" y "nos ponemos a hablar, a debatir, les lanzamos propuestas y seguramente entre todos, gobierno, oposición, seamos capaces de hacer lo que ustedes son incapaces de hacer, aportar una solución".

Por su parte, la concejala de Podemos-IU, Amaia Castro, ha recordado que el PP "ha decidido quitar un carril que fue creado confondos europeos y que, si se elimina, podría endeudar a nuestraciudad. ¿Y por qué? Pues por una cuestión ideológica,exclusivamente. Pero, déjenme decirles algo: ¡Montar en bicicletano es de izquierdas ni de derechas, es de personas responsables!", ha exclamado Castro.

La concejal ha recordado que políticos del Partido Popular comoel expresidente Rajoy, Ruiz Gallardón, Ana Botella, y EsperanzaAguirre han hecho campaña montados en una bicicleta. "¡Sí,señoras y señores del PP y VOX, montar en bicicleta no es uncrimen, es una solución!", ha concluido.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal de Vox, María Jiménez, ha afirmado que "es inaceptable" que "se pretenda imponer una forma de vida" por parte de "políticas socialcomunistas, partiendo de su lenguaje de superioridad moral", si bien "los logroñeses que creo que ha quedado bastante claro que no están a favor" en relación a los resultados electorales de mayo.

"Realmente en la zona en concreto donde se va a retirar el carril bici, no sé si saben que la media de edad de los vecinos oscila entre 50 y 70 años; personas, que desde luego, que ni quieren ni necesitan un carril bici y lo que sí que quieren es poder acceder y que se les facilite el acceso a sus casas y para poder bajarse de un coche porque muchas a lo mejor pues no tienen la capacidad de hacerlo solas", ha concluido Jiménez.

El portavoz del Grupo Municipal del PP, Miguel Sáinz, ha asegurado que el PSOE concurrió a las elecciones "con un programa político basado exclusivamente en la movilidad, en la construcción de carriles bici y en la puesta de aparca bicis en la calle", que "ha obtenido un rechazo contundente y mayoritario", al tiempo que ha criticado que "faltaron reuniones con los vecinos".

Para concluir, ha destacado que el Equipo de Gobierno "ofrecemos consenso, ofrecemos diálogo y no sólo carriles bici y aparca bicis, sino una verdadera política de fomento del amor y del uso de la por la bicicleta a diario como medio de transporte y ya tenemos ya demostrado".

Finalmente, el portavoz socialista, Pablo Hermoso de Mendoza, ha agradecido que se "haya dejado abierta una puerta a la reflexión" sobre "qué poder hacer sobre el tramo - de Avenida de Portugal- que es esencial en el eje ciclista Este-Oeste".

Ha afirmado que "hay un Partido Popular razonable" para afirmar que "montar en bici no es de derechas o de izquierdas, ya que parece que se ha ideologizado, haciéndose un debate sesgado y pernicioso". En este punto, ha defendido los proyectos de movilidad realizados en la anterior legislatura, y en caso concreto de Avenida de Portugal ha apuntado que "si eliminan ese tramo están cercenando que cualquiera pueda ir desde la Universidad a Valdegastea en bicicleta".